Sondaggi politici Piepoli: no a larghe intese da 51% italiani

I veti dei partiti continuano a bloccare la nascita di un governo ma nonostante ciò il 49% degli italiani è convinto che alla fine un esecutivo si formerà. A sostenerlo è un sondaggio dell’Istituto Piepoli per SkyTg24.

Ieri la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, su mandato del presidente della Repubblica, ha iniziato il primo giro di consultazioni, disertato da Matteo Salvini. I partiti non si sono mossi dalle loro posizioni. Il capo del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha lanciato un ultimatum al leader della Lega: “Decida entro questa settimana se è pronto a siglare un contratto di governo M5s-Lega, l’unico possibile” altrimenti “un forno si chiuderà e se ne aprirà un altro” magari con il Pd.

Salvini, irritato dall’accelerazione impressa dal Colle, rispedisce al mittente l’aut aut: “Non mollo FI, rispetto il voto: il secondo arrivato alle elezioni non può imporre le regole. Perché Di Maio non fa un passo a lato sulla premiership come me?”.

Oggi Casellati farà un ulteriore giro di consultazioni per vedere se il vento è cambiato oppure no. Difficile che questo accada prima delle regionali in Molise che si terranno questa domenica. Secondo l’Huffington Post, se Casellati dovesse fallire, il Pd potrebbe dire sì a un governo con i pentastellati, ma non con Di Maio presidente del Consiglio.

Un governo, spiegano dal Quirinale, va comunque formato. Il ritorno alle urne, almeno per giugno, non è un’opzione prevista. Ma se dovesse nascere, quanto durerà un esecutivo qualunque esso sia? Secondo il 60% degli intervistati del sondaggio Piepoli, poco, pochissimo.

L’opzione governo larghe intese non scalda i cuori degli italiani. Una simile ipotesi viene infatti respinta dal 51% dei rispondenti alla rilevazione.

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 16 aprile 2018. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 353 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 152 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.661 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.266. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.3%. Metodo raccolta delle informazioni: metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

