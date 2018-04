Donato Toma, chi è il candidato Presidente alle elezioni regionali del Molise

Chi è Donato Toma cioè colui che rappresenta il centrodestra come candidato presidente alle elezioni regionali in Molise? Nato a Napoli il 4 dicembre del 1957, Donato Toma è docente presso Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise in Management, Imprenditorialità e Innovazione. Inoltre il candidato del centrodestra è Presidente dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Campobasso. In passato, tra il 1977 ed il 1987, è stato funzionario del Ministero delle Finanze nel ruolo di collaboratore tributario. Toma è docente di economia aziendale presso l’Istituto Tecnico ‘Pilla’ di Campobasso e come formatore per l’Istituto San Paolo.

Donato Toma, precedenti esperienze

Daniele Toma è attualmente assessore al bilancio presso il Comune di Bojano; è stato assessore al bilancio del Comune di Campobasso da maggio 2013 a maggio 2014, ultimo anno di amministrazione Di Bartolomeo. In più ha avuto esperienza come Revisore dei Conti presso la Comunità Montana Molise Centrale e Matese e revisore dei conti in diversi comuni. Infine è componente del collegio dei revisori al Comune capoluogo e dello Iacp.

Donato Toma, Molise test nazionale

A proposito della campagna elettorale c’è da dire che le elezioni in Molise stanno avendo particolare attenzione anche a livello nazionale. Ciò è dovuto per la contemporaneità con la fase di possibile formazione del governo. In aggiunta a questo si tratta del primo test, insieme alle regionali in Friuli Venezia Giulia in programma domenica 29 aprile, dopo le elezioni politiche del 4 marzo. Infatti nel corso della sua campagna elettorale Toma ha ricevuto il sostegno dei leader nazionali del centrodestra. Sia il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, sia il leader della Lega Matteo Salvini hanno voluto testimoniare la loro vicinanza partecipando ad iniziative elettorali promosse nei giorni scorsi in Molise.

Donato Toma, 9 liste a sostegno

Un altro elemento caratterizzante è dato dal fatto che al fianco di Donato Toma vi sono ben 9 liste per un totale di 180 candidati. Il programma elettorale del centrodestra per le elezioni in Molise è sintetizzabile nei seguenti punti: migliore gestione dei fondi nazionali ed Europei; incentivare l’impiego femminile nel mondo del lavoro; riduzione del numero di migranti in Molise; miglioramento della rete stradale e ferroviaria; maggiore attenzione all’ambito sanitario del Molise; facilitare procedure di accesso ai finanziamenti per gli agricoltori; incentivare il turismo con gemellaggi e sviluppo di consorzi specifici.

