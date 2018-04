Sondaggi politici Euromedia: aumenta la fiducia degli italiani in Salvini

Cresce la fiducia degli italiani in Matteo Salvini. A sostenerlo è un sondaggio Euromedia andato in onda ieri a L’aria che tira su La7.

Il leader della Lega scavalca Luigi Di Maio in questa speciale classifica, risultando il politico più apprezzato dai cittadini del Bel Paese. Salvini riscontra infatti una fiducia pari al 35,8% rispetto al 34,7% dell’avversario.

A spiegare il motivo del sorpasso ci pensa Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia. “I due leader prima delle elezioni erano più o meno appaiati in questa classifica con Di Maio in grande spolvero. Il giorno dopo il voto entrambi hanno avuto un boost significativo. Questo perchè le persone pensavano che una soluzione si sarebbe trovata a breve. Ora la situazione di stallo cambia tutto e viene premiato il profilo di Salvini, più aperto al dialogo rispetto al capo dei Cinque Stelle”.

Cosa che è successa anche ieri dopo il secondo giro di consultazioni effettuato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Di Maio ha ribadito la posizione del Movimento: “E’ evidente che un governo a guida M5S non credo che potrebbe avere l’appoggio né esterno, né interno, di Forza Italia o di Fratelli d’Italia”. Aut aut respinto ancora una volta da Salvini: “Noi faremo di tutto per avere un governo ma gli italiani hanno scelto di premiare l’interno centrodestra, non solo la Lega. Non è che il governo lo fai solo con la Lega”.

Il volere di Salvini si scontra però con il volere degli italiani. Secondo Euromedia infatti, il governo M5S-Lega continua ad essere l’opzione preferita dalla maggioranza relativa dei cittadini (28,5%). La seconda ipotesi che riscontra più adesioni è il ritorno immediato alle urne. “Gli italiani – afferma Ghisleri – cominciano ad essere stanchi di questo stallo”. La possibilità di un governo breve per fare la legge elettorale viene accarezzata dal 16,5% degli italiani, “in maggioranza elettori del Pd” spiega ancora la direttrice di Euromedia.

Gli altri scenari, M5S-centrodestra (13,7%) e M5S-Pd (11,2%) riscontrano poco apprezzamento perchè strade poco percorribili. Ieri infatti Matteo Renzi, tramite la sua enews, è tornato a parlare: “Adesso, come abbiamo detto dal primo giorno, tocca ai vincitori delle elezioni. E vediamo se saranno in grado di farcela. Tocca a loro, come diciamo da sempre”.

