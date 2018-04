Ulisse il piacere della scoperta: anticipazioni stasera “Sfida agli abissi”



Storia, arte e scienza terminano il loro compito per lasciare spazio al magico regno degli abissi, veri e propri ecosistemi completamente sommersi.

Nella terza puntata del programma condotto da Alberto Angela, andremo alla scoperta delle profondità del mare, insieme a sommozzatori ed esperti della flora marina.

Viaggeremo a ritroso nel tempo per guardare con gli occhi dei pirati, dei corsari e di tutti coloro che, prima degli altri, salparono per conoscere i segreti dei sette mari. Entusiasmante sarà partire alla volta dei Caraibi insieme ad un gruppo di archeologi. Qui avremo la possibilità di seguire da vicino il loro operato per riportare alla luce la città sommersa, Port Royal. La leggenda narra che a causa di una punizione divina, nel 1692 il porto utilizzato dalla Marina Britannica sprofondò per sempre nelle profondità marine, portando con sè i suoi più ricchi tesori.

Ulisse il piacere della scoperta: anticipazioni terza puntata

Il viaggio dei telespettatori continuerà a bordo del Todaro, sottomarino della Marina Militare Italiana. Chi non è curioso di sapere cosa accade all’interno di un sommergibile utilizzato per azioni militari. Grazie ad Alberto Angela conosceremo il capitano e l’intero equipaggio.

Conosceremo alcuni tra i più famosi palombari; ci racconteranno le loro emozioni e le loro sensazioni nello svolgere questo tipo di lavoro. A tal proposito, ripercorreremo la tragica vicenda di due fratelli, addentratisi nei meandri dell’Oceano, in Australia, per non fare mai più ritorno a casa.

Infine, Ulisse ci condurrà nel punto più profondo del mondo, a circa unidicimila metri di profondità, per rivivere l’epica avventura del Batiscafo Trieste. Esplorare gli abissi, si sa, è un gran rischio, ma regala forti emozioni, quasi come andare sulla Luna.

