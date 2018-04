Semifinali Champions 2018: date e partite in programma. Finale anticipata Bayern-Real. Per continuare a sognare, Liverpool-Roma

Semifinali Champions 2018: le partite in programma

Champions League ormai agli sgoccioli, le partite in programma sono Liverpool-Roma e Bayern Monaco-Real Madrid. Sono queste le 4 squadre che si combattono un posto nella finale del 26 maggio che si disputerà a Kiev. Liverpool e Roma hanno voglia di stupire ancora, dopo le eliminazioni (sorprendenti) di City e Barcellona, per guadagnarsi un posto in finale che ridarebbe brio a Inghilterra e Italia ormai un po’ in ombra dopo lo strapotere spagnolo.

L’altra gara invece vede due squadre completamente contrapposte. La prima, il Bayern, già campione in Bundesliga, l’altra, il Real, ormai già sconfitta e a caccia del secondo posto in Liga che salverebbe gli spagnoli da un campionato a tratti pessimo. I tedeschi, ormai campioni, hanno gli occhi puntati sulla finale, gli spagnoli vogliono raggiungere la loro terza finale consecutiva e centrare le 12esima coppa. Il Bayern ha ottenuto una qualificazione apparentemente semplice contro il Siviglia, con un 2-1 in casa. Il ritorno poi, terminato 0-0, ha sancito l’approdo in semifinale. Il Real Madrid invece aveva asfaltato la Juventus a Torino per 0-3 e sembrava essere già tra le prime 4 in Europa. Solo un rigore realizzato allo scadere nella partita di ritorno ha garantito alla squadra di Zidane il passaggio del turno, dopo una splendida rimonta, quasi riuscita, dei bianconeri al Bernabeu.

Si prevedono quindi due semifinali difficili, tra stati d’animo contrastanti e motivazioni diverse, ma con un unico obiettivi, vincere la Coppa dalle grandi orecchie.

Semifinali Champions 2018: Le date dei match

Liverpool-Roma si disputerà ad Anfield il 24 Aprile alle ore 20:45, mentre il ritorno si giocherà il 2 Maggio all’Olimpico di Roma. La seconda semifinale invece inizierà sul campo del Bayern, all’Allianz Arena, il 25 Aprile alle ore 20:45. Il ritorno verrà giocato al Bernabeu il 1 Maggio alle ore 20:45. Questi gli appuntamenti che vedranno le squadre impegnate tra andata e ritorno per conquistare l’ambito posto in finale.

