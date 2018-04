Diretta Liverpool-Roma: streaming, highlights e risultato – LIVE

PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

11′ Match subito combattutissimo fin dal principio

8′ Ci prova anche Oxlade da lontano ma il suo tiro non crea problemi ad Alisson che blocca bene a terra

7′ Problemi alla bandierina per uno dei segnalinee

5′ FIRMINO! Tiro cross rasoterra del brasiliano che supera Alisson ma non trova deviazione al centro

3′ Salah! Rispondono i reds, mancino a giro dell’ex giallorosso, blocca facilmente Alisson

2′ STROOTMAN! Subito Roma, sponda di Dzeko che libera il mancino dell’olandese, Karius blocca

1′ SI COMINCIA! E’ INIZIATA LIVERPOOL-ROMA

20:43 Le squadre entrano sul terreno di gioco: ora inno della Champions, sorteggio, foto di rito e si parte!

20:40 Suona l’inno dei reds “You’ll never walk alone”

20:39 Discreta pioggia a Liverpool, serata tipica di clima inglese

20:37 In tribuna presente anche il ministro dello sport Luca Lotti

20:35 Dieci minuti al fischio d’inizio, atmosfera pazzesca nel bellissimo impianto di “Anfield Road”

Diretta Liverpool-Roma: le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

All: Klopp

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko

All: Di Francesco

ARBITRO: Felix Brych (Germania)

Leggi anche: Liverpool-Roma in streaming e in tv, dove vederla in chiaro

Diretta Liverpool-Roma: il prepartita

Gentili lettori, buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE di Liverpool-Roma, match valido per l’andata della semifinale di Champions League ed in programma questa sera alle ore 20:45 nel meraviglioso “Anfield Road“.

Il Liverpool arriva carico a questa sfida, forte di potersi giocare addirittura la vittoria finale della competizione, cosa fino a qualche settimana altamente improbabile.

La vera forza dei ragazzi di Jurgen Klopp sta nell’attacco: il tridente offensivo formato da Salah, Firmino e Mané è infatti protagonista fin qui di una stagione meravigliosa e pazzesca sotto tutti gli aspetti.

L’attaccante egiziano, che sentirà particolarmente questa sfida avendo giocato con la maglia giallorossa fino all’anno scorso, ha vinto l’altro ieri il premio come miglior giocatore dell’annata di Premier league, dove conta ben 31 gol segnati, record (eguagliato) del campionato.

Il gioco dell’ex allenatore del Borussia Dortmund è tra i migliori in Europa ed improntato, logicamente visti i numeri, alle offensive dei suoi interpreti.

Anche la Roma arriva carica a questa sfida, con negli occhi ancora la remuntada di due settimane fa contro il Barcellona.

Di Francesco punta tanto a questa doppia sfida, la finale storica è ad un passo e serve ancora un grande lavoro contro il Liverpool in questi due match per poterla giocare.

La difesa giallorossa sarà chiamata a bloccare in ogni modo legale il trittico sopracitato degli inglesi, mentre potrebbe esserci tanto spazio per le ripartenze.

Al 4-3-3 del Liverpool, la Roma dovrebbe rispondere con il più equilibrato e pragmatico 3-5-2.

Forse può interessarti: Liverpool-Roma, le quote. “Reds” favoriti

Diretta Liverpool-Roma: streaming e dove vedere

La partita verrà trasmessa per gli abbonati su Premium Sport (anche in HD), in chiaro la si potrà vedere su Canale 5 (anche in HD).

In streaming sarà visibile per gli abbonati su Premium Play, per i non abbonati su Mediaset On Demand.