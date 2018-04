Alessandro Fraleoni Morgera: chi è il candidato del M5S in Friuli.

Il candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Friuli si chiama Alessandro Fraleoni Morgera. Nato nel 1970 a Roma, ma bolognese d’adozione, non sta riscuotendo particolari consensi in Friuli, secondo gli ultimi sondaggi. Questi ultimi lo danno infatti terzo, dietro Massimiliano Fedriga (Lega) e Sergio Bolzonello (PD). Andiamo a vedere chi è e quali sono le sue esperienze curriculari, formative, lavorative e politiche.

Alessandro Fraleoni Morgera: studi, lavoro, politica

Nato a Roma, cresciuto a Bologna, dal 2008 a Trieste per amore. Dopo essere stato ricercatore presso Elettra-Sincrotone a Trieste, Alessandro Fraleoni Morgera è ricercatore a tempo determinato al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste. I suoi studi e le sue esperienze da ricercatore lo hanno portato ad accumulare esperienza nella gestione di progetti di ricerca sia in contesto nazionale, sia in ambito europeo. Con le sue esperienze ha riempito un bagaglio importante; prezioso il vanto di aver acquisito finanziamenti per circa 1 milione di euro nell’ultimo decennio, come riporta la sezione locale di DiarioDelWeb.

Dal 1989 Fraleoni Morgera pratica Aikido, la disciplina marziale giapponese che unisce mente e corpo e ha come finalità ultima la profonda conoscenza di se stessi. Nel 2009 inizia la sua esperienza politica a Bologna, con Alleanza Nazionale. Mentre è del 2012 la svolta “grillina”. Galeotto fu il meetup “Amici di Beppe Grillo” di Trieste; collabora con Paolo Menis per la campagna elettorale comunale, poi, quando la moglie viene eletta tra i portavoce in Consiglio di Trieste, aiuta il Movimento dall’esterno. Fino all’ultima chiamata, quando viene candidato a rappresentare i pentastellati alle Regionali. Un’altra svolta politica inaspettata che, dopo una lunga riflessione, decide di accettare.

Come in tutte le votazioni M5S, anche questa si decide online. Ma stavolta è stata senza rivali, visto che l’unica candidatura valida è stata quella di Fraleoni Morgera. La cosa ha destato alcune polemiche, soprattutto dall’altro potenziale candidato, Fabrizio Luches, escluso dalla lista per ragioni, secondo lui, “immotivate”. Il Movimento 5 Stelle ha invece spiegato questa scelta affermando che Luches è dipendente del gruppo consiliare come addetto alla segreteria del gruppo FVG, come scritto dal quotidiano triestino II Piccolo a metà marzo.

