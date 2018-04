Sondaggi elettorali SWG: per Fedriga vittoria schiacciante in Friuli

Sondaggi elettorali SWG: per Fedriga vittoria schiacciante in Friuli

Massimiliano Fedriga corre verso una schiacciante vittoria in Friuli Venezia Giulia. A sostenerlo è un sondaggio SWG pubblicato su Il Sole 24 Ore che dà il candidato della Lega ed espressione di tutto il centrodestra, tra il 47 e il 51%. Incolmabile la distanza per il principale avversario, Sergio Bolzonello, candidato di PD, Lista Cittadini, Slovenska Skupnost e Open-Sinistra FVG, dato tra il 26 e il 30%. Occupa la terza posizione Alessandro Morgera. Il candidato del MoVimento 5 Stelle raccoglierebbe un gradimento tra il 18 e il 22%. Ultimo, con il 2-4% Sergio Cecotti, candidato di Patto per l’Autonomia. Gli indecisi, dati al 21%, non paiono essere determinanti in questa sfida già segnata.

La partita che si gioca in Friuli è importante anche in ottica governo. Lo ha ricordato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook da Bisaccia in Molise: “È chiaro che se in Molise e Friuli verrà premiata la Lega, nell’arco di 15 giorni chi deve capire capisce e il governo inizia a lavorare. Ne sono certo”.

Ma i desiderata del segretario del Carroccio potrebbero non riscontrare le decisioni del capo dello Stato. Sergio Mattarella è infatti intenzionato a risolvere la riserva nei prossimi giorni. Potrebbe essere questione anche di ore. L’obiettivo è dare una scossa ai partiti. Gli impegni europei e internazionali attendono e l’Italia non può giocare senza una squadra al completo.

Sondaggi elettorali SWG: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 4 all’8 aprile 2018. Campionamento probabilistico di tipo stratificato e/o di tipo ripetuto (panelruotato). 1000 intervistati 4268 non rispondenti. Campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età,zona. Sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione mista: online CAWI, telefonica CATI e CAMI.

