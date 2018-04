Serie A: partite, orari e calendario della giornata 35, le info.

La 35esima giornata di Serie A si giocherà tra Sabato 28 e Domenica 29 Aprile. Ad aprire questa giornata sarà la Roma che alle ore 18:00 affronterà il Chievo Verona all’Olimpico, per poi prepararsi al ritorno (seppur difficile) di Champions League. Alle 20:45 sarà la volta di Inter e Juventus, Derby d’Italia sentitissimo a San Siro, dove ci si gioca da un lato la qualificazione in Champions e e dall’altro la vittoria del campionato. Due obiettivi diversi ma entrambi fondamentali per salvare la stagione. Mai negli ultimi anni lo scontro tra queste due squadre si è rivelato così delicato.

Serie A: le partite della Domenica

Domenica 29 Aprile invece si apre con il lunch match che vede scontrarsi Crotone e Sassuolo, una delle due sfide salvezza di questa giornata. Alle ore 15:00 saranno 5 le partite in programma, su tutte spiccano Bologna-Milan e l’altra sfida salvezza tra Hellas e Spal. Per il Milan la trasferta di Bologna è quanto mai decisiva, l’Atalanta va veloce e i rossoneri rischiano di essere fuori dai giochi e, soprattutto, dall’Europa. La vittoria quindi serve a mettere una pezza su questa stagione iniziata con i migliori auspici e che si sta rivelando a dir poco disastrosa.

Tra Hellas e Spal invece si respira aria di libertà, per i veronesi vincere vorrebbe dire sperare di riacciuffare la salvezza (anche se le ultime 3 vedono Milan, Udinese e Juventus). Per la Spal i 3 punti servirebbero a sorpassare o mantenere il passo della squadra allenata da Zenga. Occhi puntati anche su Benevento-Udinese, dove rientra Diabatè dopo la squalifica e dove esordisce il nuovo allenatore friulano, Igor Tudor.

Serie A: i due posticipi

Il primo posticipo delle ore 18:00 vede scendere in campo Fiorentina e Napoli che arrivano da due momenti completamente diversi. La squadra di Pioli viene da 2 sconfitte consecutive e una vittoria servirebbe per inseguire Milan e Atalanta. I napoletani invece, galvanizzati dalla vittoria contro i bianconeri, devono continuare a vincere per conquistare lo scudetto. Il secondo posticipo invece interessa Torino e Lazio, che verrà giocata alle 20:45. Mazzarri contro S. Inzaghi, una sfida che ha poco da dire visto lo stato di forma dei biancocelesti che vogliono concretizzare il loro quarto posto sperando anche in uno stop dell’Inter.