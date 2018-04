Elezioni Friuli 2018: risultati regionali e proiezioni in diretta – LIVE

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

1.40 Tra poche ore comincia lo spoglio dei risultati, Termometro Politico segue live e in diretta la giornata dalle 7,30. Nel corso della giornata le impressioni e le dichiarazioni di tutti i protagonisti principali.

Elezioni Friuli Venezia Giulia 2018: risultati dalle 8

00.30 In attesa di eventuali exit poll abbiamo raccolto alcune indiscrezioni sui risultati; bisogna comunque ricordare che lo spoglio comincerà solo domani mattina alle 8

00.25 Affluenza finale per ciascuna circoscrizione: Udine 52,56%, Gorizia 50,78%, Pordenone 49,80%, Tolmezzo 47,58%, Trieste 43,90%

00.20 Il dato finale sull’affluenza è in linea con quello del 2013 nonostante un lieve calo; 5 anni fa ha votato il 50,48% dei friulani che, però, in quel caso avevano due giorni a disposizione per recarsi ai seggi

00.10 Il dato sull’affluenza finale si attesta al 49,6% (manca solo una sezione per terminare il conteggio). Hanno votato 549mila elettori su 1 milione e 100mila di aventi diritto. Udine in testa alle circoscrizioni con il 52,56%; seguono Gorizia (poco sopra il 50%) e Pordenone (poco sotto il 50%)

Affluenza definitiva al 49,6%

23.55 Affluenza finale al 49,46% (1346 sezioni su 1369)

23.45 Affluenza finale al 49,36% (1323 sezioni su 1369)

23.40 Affluenza finale al 49,24% (1305 sezioni completate su 1369)

23.35 Il dato sull’affluenza finale ora al 49,04% quando sono arrivati i conteggi da 1263 sezioni su 1369

23.30 Con 1221 sezioni completate su 1369, il dato sull’affluenza finale si attesta al 48,85%

23.25 Aggiornamento dato su affluenza finale: è al 48,69% con 1132 sezioni completate su 1369

23.20 Il dato sull’affluenza finale è ora al 48,82% (1059 sezioni completate su 1369)

23.15 Aggiornamento del dato sull’affluenza finale: con più di 700 sezioni completate su oltre 1300 è arrivato poco sopra il 48%

23.10 In arrivo i primi dati sull’affluenza finale in Friuli: al momento, si attesta al 47,34% con oltre 500 sezioni completate su poco più di 1300

23.00 Chiuse le urne in Friuli; ora, si attendono i dati sull’affluenza finale che dovrebbe aver raggiunto circa il 50%

22.30 Tra mezz’ora si chiuderanno i seggi in Friuli. Lo spoglio, però, non comincerà subito ma alle 8 di domani mattina. Nel 2013 si impose la candidata del centrosinistra Debora Serracchiani con il 39,3% dei voti; Renzo Tondo del centrodestra arrivò subito dietro con il 39%. Gli ultimi sondaggi, risalenti a circa 10 giorni fa davano il candidato leghista Fedriga intorno al 45%; molto dietro il centrosinistra con Bolzanello (30%-25%) e i pentastellati con Morgera (20%). 5 anni fa la Lega si fermava poco sopra l’8% mentre i berlusconiani, riuniti nell’allora Pdl, raggiungevano il 20%. All’ultima tornata di politiche, il Carroccio ha preso il doppio dei voti di Forza Italia (25,8% contro 10,7%); il centrodestra considerato nel suo complesso, invece, ha superato il 43%; dal canto loro, 5 stelle e centrosinistra si sono attestati poco oltre il 24 e il 23%.

Elezioni Friuli, le conseguenze sullo scenario di Governo

21.15 Molti esperti hanno rilevato l’importanza che il voto in Friuli potrebbe avere sul piano della politica nazionale. In poche parole, nonostante l’ipotesi sembra aver perso quota, se la Lega “trionfasse” potrebbe svincolarsi da Berlusconi e andare al governo con i 5 stelle. A tal proposito, il senatore del Pd Matteo Renzi, ospite oggi della trasmissione Che tempo che fa, pur aprendo al dialogo con Di Maio ha ribadito “chi ha perso le elezioni non può andare al governo”.

21.05 All’ultima tornata di politiche, in Friuli, l’affluenza delle ore 19 si attestava oltre il 62%

20.55 Oggi non si vota solo per eleggere governatore e consiglio, chiamati a rinnovare gli organi cittadini ben 19 comuni; inoltre, sono chiamati a esprimersi (via referendum consultivo) sulla possibilità di fondersi in un unico comune le cittadine di Raveo e Villa Santina e quelle di Aquileia e Terzo di Aquileia

20.45 Alla tornata del 2013, l’affluenza finale fu pari al 50,48% (si votava in due giorni). Alle 22 della domenica il dato si attestava al 35,14%

19.30 AFFLUENZA ORE 19. Quando mancano un centinaio di sezioni, il dato sull’affluenza parziale, alle ore 19, è del 38,37%. Udine è la Provincia con la maggior affluenza, arrivando fino a punte del 40%. A Trieste, con tutte le sezioni che hanno già fatto pervenire il dato sull’affluenza, h partecipato il 34,2% del censo: un risultato ben al di sotto della media regionale. Dato certo anche per Gorizia, che chiude, alle 19, con il 38,73%. Bene anche Pordenone, leggermente al di sopra della media regionale. Qui, hanno votato 108.000 aventi diritto, per una percentuale di affluenza che raggiunge il 38,4%. Infine, a Tolmezzo, vota il 36,81% del censo elettorale.

12.58 dato definitivo su affluenza ore 12: 18,07%

Affluenza elezioni Friuli 2018 ore 12

12.47 Partecipazione davvero elevata nella Provincia di Udine: alle ore 12 ha votato il 19,35% degli aventi diritto. L’affluenza supera di un pelo il 18%. Mancano solo due sezioni di Tolmezzo (16,55%) ma i dati sono ormai certi.

12.45 Trieste – terza provincia per dimensione del censo, dopo Udine e Pordenone – fu il fortino del centrosinistra nel lustro passato. Lì, la Serracchiani si guadagnó la Presidenza grazie ad una prestazione elettorale roboante, staccando il candidato del centrodestra di 10 punti percentuale. Allo stato attuale, Trieste vota meno delle altre Province. Un dato che potrebbe preoccupare ulteriormente il centrosinistra.

12.35 Dati definitivi da Trieste, Gorizia e Pordenone. A Trieste ha votato il 16,52% degli aventi diritto. Nella provincia di Gorizia, il 18,11%. A Pordenone, il 17,83%.

12.30 5 anni fa, a Udine, vinse il centrodestra, superando di 3 punti percentuali la candidata del centrosinistra che, tirando le somme, vinse le elezioni: Debora Serracchiani. Il dato di Udine sembra promettente per la coalizione di centrodestra e il suo candidato, Fedriga.

12.25 Nonostante i dati sull’affluenza delle ore 12 non siano ancora defintivi, si può affermare che Udine e Gorizia presentano il maggior livello di partecipazione, superando i 18 punti percentuale. Proprio Udine è la provincia con il maggior numero di elettori: 410.000 circa, su un totale di 1.100.000 (un milione e centomila).

12.10 Arrivano i primi dati sull’affluenza. Alle ore 12, ha votato il 17,06% degli aventi diritto. Circa un 5% in meno rispetto al voto delle politiche che, tuttavia, considerava un censo distinto (Per le Regionali, sì si considera il voto dei residenti all’estero). I dati sono ancora parziali

Dati provvisori sui votanti

11.45 Piccole curiosità: in Friuli si trovano anche indicazioni per le elezioni in friulano.

11.40 Tra i primi “illustri” a votare, Massimo Fedriga, che si è diretto al seggio verso le 10:30. Il candidato della Lega, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è il gran favorito di questa tornata elettorale.

10,30: Buongiorno e benvenuti alla diretta delle elezioni Friuli Venezia Giulia 2018.

Domenica 29 aprile è il giorno del voto in Friuli Venezia Giulia. Termometro Politico seguirà per voi la diretta delle elezioni regionali in Friuli con una cronaca live che comprenderà i primi dati sull’affluenza e gli exit poll; per poi concentrarsi sulle prime proiezioni e i risultati definitivi. Ricordiamo che, a differenza del 2013, si vota solo ed esclusivamente nella giornata di domenica 29 aprile, dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio comincerà lunedì 30 aprile alle ore 8. Il presidente uscente è Debora Serracchiani (PD), eletta il 25 aprile del 2013.

Elezioni Friuli 2018: affluenza ed exit poll delle regionali

Termometro Politico seguirà in diretta l’affluenza dalle 12 in poi. A partire dalle 23 i primi exit poll sulle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia con approfondimenti e possibili scenari. L’affluenza definitiva è abbastanza indicativa per capire come è orientato il voto o cercare di interpretare.

Elezioni Friuli Venezia Giulia: proiezioni e risultati lunedì

Dalle ore 8.00 di lunedì 30 aprile, la diretta live sullo spoglio e sui risultati ufficiali delle elezioni regionali Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra è la coalizione super favorita con Massimiliano Fedriga. Il leghista è il cadidato unico sul quale ci sono le maggiori aspettative.

Elezioni regionali Friuli 2018: i candidati

Chi sono i candidati alle elezioni regionali in Friuli? Massimiliano Fedriga è il candidato di centrodestra, favoritissimo stando agli ultimi sondaggi. L’esponente leghista ha già avuto esperienze politiche a Trieste, dove è il segretario nazionale della Lega per il Friuli Venezia Giulia. Poi segue Sergio Bolzonello, candidato del Centrosinistra. Costui ha ricoperto il ruolo di sindaco di Pordenone dal 2001 al 2011. Per il Movimento 5 Stelle spicca il nome di Alessandro Fraleoni Morgera, ricercatore universitario ed ex esponente di Alleanza Nazionale (dal 2009 al 2012, quando cominciò la militanza nei 5 Stelle). Infine, per Il Patto per l’Autonomia ecco Sergio Cecotti, con esperienze politiche alla Regione e a Udine.

Alessandro Fraleoni Morgera: chi è il candidato del M5S in Friuli

Elezioni Friuli: come si vota alle regionali

Gli elettori friulani chiamati a esprimere le proprie preferenze per rinnovare la Presidenza e il Consiglio Regionale si troveranno a votare su un’unica scheda. Quindi i candidati presidenti sono associati a una o più liste. L’elettore potrà votare in differenti modi. Esprimere la propria preferenza per una lista; per un candidato presidente; oppure per una lista e per il candidato presidente associato a quella lista. Inoltre è permesso anche il voto disgiunto; in questo modo gli elettori potranno votare per un candidato presidente e allo stesso tempo per una lista a cui il candidato non è associato.