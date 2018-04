Elezioni Friuli 2018: affluenza regionali ed exit poll in diretta – LIVE

11.45 Piccole curiosità: in Friuli si trovano anche indicazioni per le elezioni in friulano.

11.40 Tra i primi “illustri” a votare, Massimo Fedriga, che si è diretto al seggio verso le 10:30. Il candidato della Lega, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è il gran favorito di questa tornata elettorale.

10,30: Buongiorno e benvenuti alla diretta delle elezioni Friuli Venezia Giulia 2018.

Domenica 29 aprile è il giorno del voto in Friuli Venezia Giulia. Termometro Politico seguirà per voi la diretta delle elezioni regionali in Friuli con una cronaca live che comprenderà i primi dati sull’affluenza e gli exit poll; per poi concentrarsi sulle prime proiezioni e i risultati definitivi. Ricordiamo che, a differenza del 2013, si vota solo ed esclusivamente nella giornata di domenica 29 aprile, dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio comincerà lunedì 30 aprile alle ore 8. Il presidente uscente è Debora Serracchiani (PD), eletta il 25 aprile del 2013.

Elezioni Friuli 2018: affluenza ed exit poll delle regionali

Termometro Politico seguirà in diretta l’affluenza dalle 12 in poi. A partire dalle 23 i primi exit poll sulle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia con approfondimenti e possibili scenari. L’affluenza definitiva è abbastanza indicativa per capire come è orientato il voto o cercare di interpretare.

Elezioni Friuli Venezia Giulia: proiezioni e risultati lunedì

Dalle ore 8.00 di lunedì 30 aprile, la diretta live sullo spoglio e sui risultati ufficiali delle elezioni regionali Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra è la coalizione super favorita con Massimiliano Fedriga. Il leghista è il cadidato unico sul quale ci sono le maggiori aspettative.

Elezioni regionali Friuli 2018: i candidati

Chi sono i candidati alle elezioni regionali in Friuli? Massimiliano Fedriga è il candidato di centrodestra, favoritissimo stando agli ultimi sondaggi. L’esponente leghista ha già avuto esperienze politiche a Trieste, dove è il segretario nazionale della Lega per il Friuli Venezia Giulia. Poi segue Sergio Bolzonello, candidato del Centrosinistra. Costui ha ricoperto il ruolo di sindaco di Pordenone dal 2001 al 2011. Per il Movimento 5 Stelle spicca il nome di Alessandro Fraleoni Morgera, ricercatore universitario ed ex esponente di Alleanza Nazionale (dal 2009 al 2012, quando cominciò la militanza nei 5 Stelle). Infine, per Il Patto per l’Autonomia ecco Sergio Cecotti, con esperienze politiche alla Regione e a Udine.

Alessandro Fraleoni Morgera: chi è il candidato del M5S in Friuli

Elezioni Friuli: come si vota alle regionali

Gli elettori friulani chiamati a esprimere le proprie preferenze per rinnovare la Presidenza e il Consiglio Regionale si troveranno a votare su un’unica scheda. Quindi i candidati presidenti sono associati a una o più liste. L’elettore potrà votare in differenti modi. Esprimere la propria preferenza per una lista; per un candidato presidente; oppure per una lista e per il candidato presidente associato a quella lista. Inoltre è permesso anche il voto disgiunto; in questo modo gli elettori potranno votare per un candidato presidente e allo stesso tempo per una lista a cui il candidato non è associato.