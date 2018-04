Elezioni regionali Friuli 2018: risultati, indiscrezioni delle 17. M5S ottimista

A urne ancora aperte cominciano a filtrare dai partiti le sensazioni in vista dei risultati delle elezioni regionali in Friuli. Per votare c’è tempo fino alle ore 23 di stasera. Invece lo spoglio scatterà domani mattina alle 8, diversamente da quanto avvenuto per le politiche.

Alla stampa non sono pervenuti sondaggi visto che è in vigore il divieto di pubblicazione fino all’inizio degli scrutini. Quindi andiamo a vedere cosa trapela dalle sedi regionali dei partiti.

Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Fedriga verso l’exploit

Nel centrodestra l’opinione diffusa è che con Massimiliano Fedriga sarà una vittoria schiacciante a scapito degli altri concorrenti. Non tanto per gli ultimi sondaggi diffusi prima dello stop; ma perchè la coalizione è convinta di avere il giusto supporto elettorale da parte dei cittadini alle urne. In casa Forza Italia ci si aspetta il sorpasso della Lega all’interno della coalizione.

Elezioni regionali Friuli 2018: M5S ottimista, ma attenzione allo spoglio

Il M5S è ottimista rispetto al risultato finale, il partito può giungere al secondo posto subito dopo la coalizione di cdx. Il candidato alla presidenza della Regione risponde al nome di Alessandro Fraleoni Morgera. A livello regionale però potrebbe scatenarsi un vero e proprio testa a testa e il risultato incerto fino all’ultima scheda scritunata. Infatti non è detto che tali sensazioni siano poi sancite dai voti reali.

Elezioni regionali Friuli 2018: risultati, Pd in caduta libera?

Nel centrosinistra e in casa Pd l’aria che si respira non è delle migliori, visto che l’obiettivo prefissato non sembra alla portata di mano. Chiaramente senza alcun riferimento percentuale nessuno se la sente di rilasciare dichiarazioni. Eventuali conferenze stampa sono programmate domani nel primo pomeriggio o prima. Infatti molto dipenderà dalla velocità dello spoglio. Ricordiamo che il candidato del centrosinistra è Sergio Bolzonello.

