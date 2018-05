Sondaggi politici Ipsos: Salvini? Più responsabile di Di Maio

Le vittorie del centrodestra in Molise e in Friuli hanno dato nuova linfa a Matteo Salvini. Messo in un angolo dai veti di Di Maio, impossibilitato a lasciare per strada l’alleato di minoranza Berlusconi, il leader della Lega ora ha più spazi di manovra. E può trattare da una posizione di forza. “Vediamo se qualcuno dei 5 Stelle dopo queste settimane torna coi piedi per terra e venga a un tavolo a ragionare sulle cose da fare ma con la squadra che ha vinto, il centrodestra. Coi veti e i bisticci non si va da nessuno parte, l’ho detto a Di Maio ma anche a Berlusconi” ha tuonato da Bergamo il segretario del Carroccio.

La strategia dell’uomo responsabile attuata dal capo della Lega sembra pagare. Secondo un sondaggio Ipsos andato in onda a Di Martedì, il 25% degli italiani considera Salvini il leader politico che più di tutti si sta comportando in maniera responsabile. Più di Di Maio (19%) che ogni piè sospinto chiede agli avversari di firmare un “contratto” partendo dalle proposte del M5S e con lui premier. E più di Maurizio Martina (10%) sempre più in difficoltà a tenere unite le truppe democratiche.

Anche come potenziale presidente del Consiglio, Salvini viene preferito a Di Maio (27 contro 21%). Il capo dei Cinque Stelle deve anche subire lo smacco di condividere la seconda posizione con l’attuale premier in carica, Paolo Gentiloni.

Prima di trovare un premier però, bisogna formare un governo. Impresa ardua. Difficilissima. Le opzioni centrodestra-M5S e M5S-Pd sembrano ormai tramontate. Il ritorno al voto è un’ipotesi sempre più concreta nonostante l’ostracismo del Quirinale. Ma cosa succederebbe se si votasse di nuovo? Gli equilibri si sposterebbero di poco. Stando ai dati raccolti da Ipsos infatti, il 77% degli italiani rivoterebbe come il 4 marzo, solo l’11% cambierebbe il proprio voto. Troppo poco per spostare gli equilibri.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

