Sondaggi politici SWG: crolla la fiducia dei 5 stelle in Di Maio

Lo “stallo” tra le forze politiche starebbe creando grossi problemi a Luigi Di Maio: questo il dato più eclatante dell’ultimo sondaggio di SWG per il Messaggero. Infatti, in base ai dati elaborati dall’istituto, il consenso accordato al capo politico pentastellato avrebbe subito un vistoso calo dalle politiche; ben più grave di quello riportato da altri istituti. Nello specifico, riferisce SWG, la percentuale di elettori del Movimento che esprimeva un voto alto – compreso tra 7 e 10 – per il proprio leader è calata di, addirittura, 10 punti di percentuale in un mese circa; per precisione, è passata dal 74% del marzo al 64% del 2 maggio.

Insomma, come ha scritto il direttore di SWG Enzo Rissi, allo stato dei fatti i pentastellati si stanno dimostrando il gruppo politico più impaziente. Adesso Di Maio deve mostrare le capacità dei 5 stelle di incidere sul cambiamento del paese; d’altro canto, un fallimento nella partita governativa potrebbe determinare uno scivolamento verso l’astensione del proprio elettorato. Inoltre, rileva sempre Rissi, potrebbe ingenerare difficoltà nel serrare i ranghi nel Centro-Sud, a vantaggio del centrodestra; oltre a ridurre e bloccare la capacità espansiva del Movimento nel Centro-Nord, in favore del centrosinistra.

Del tutto opposta la situazione degli altri partiti anche se per ragioni diverse. Per esempio, i leghisti non sentono l’incombenza del tempo da quando sono alla “guida” del centrodestra, anzi; al momento, sentono come l’importante sia non fare scelte affrettate per evitare strappi con gli alleati. Dal Pd poi si tende ad aspettare vista la necessità di ricompattare il partito intorno a un progetto politico ancor prima che a una leadership; in ultima analisi, a favore del temporeggiamento anche Forza Italia che teme di perdere il proprio potere negoziale in caso si scongelasse l’attuale impasse.

