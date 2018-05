Sondaggi politici SWG: tra preoccupazioni per il futuro e alta autostima

In questo sondaggio politico un po’ atipico di SWG, si trattano vari temi riguardante se stessi e il futuro. Rispetto ad altre rilevazioni non c’è un vero elemento unificatore, bensì una serie di domande che permettono di valutare – almeno in maniera approssimata – l’ottimismo per il futuro, la valorizzazione delle proprie qualità e la stabilità economica e lavorativa percepita.

Sondaggi politici: alta fiducia nei propri mezzi e moderato ottimismo su lavoro ed economia

SWG chiede ai suoi intervistati “come definirebbe i seguenti aspetti”, enunciando 4 affermazioni di varia natura. Le risposte possono andare da un alto a basso (i due estremi) passando per “buono” e “preoccupante”.

L’affermazione da cui si ricava maggior positività è “il livello di competitività delle sue capacità e competenze personali”. Più della metà del campione (un 60%) crede di essere a un buon livello. Un 13%, lo reputa alto. Pertanto, c’è un 73% di italiani che si considera decisamente preparato per le sfide del mondo del lavoro. Un 24% (poco meno di uno su quattro), ritiene il proprio livello “preoccupante”, ma solo un 3% crede di avere un basso livello di competenze. In definitiva, quindi, gli italiani sembrano avere una grande autostima per quanto concerne le proprie skills.

Segue l’affermazione sul “livello di sicurezza del suo lavoro”. In questo caso, il campione si spacca in due, per quanto prevalga la parte moderatamente ottimista (54% complessivo di chi sceglie alto + buono, a fronte del 46% di chi marca preoccupante o basso). Sempre appaiati (o quasi), anche l’ultima affermazione riguardante la sicurezza economica della propria famiglia. Un 51% la reputa buona; un 41% preoccupante e un 6% bassa (quindi, decisamente negativa). Appena un 2% considera ottima la propria situazione economica.

Sondaggi politici: i giovani preoccupano 2 italiani su 3

L’unica affermazione che tende verso risposte negative è “il livello di capacità dei giovani oggi”. Addirittura un 52% del campione lo reputa preoccupante e un 14% basso. Quindi, parliamo di 2 italiani su 3 (il 66%). Un elemento che potrebbe inficiare la fiducia verso il futuro.

Ciò nonostante, sarebbe interessante conoscere le differenze per range d’età: elemento non mostrato in questo grafico.

Nota metodologica in immagine

