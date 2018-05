Sondaggi politici Demopolis: governo giallo verde piace a 3 italiani su 10

Il centrodestra è spaccato. L’ultima offerta di Di Maio (“sì a un esecutivo politico Lega-5Stelle guidato da un premier terzo, ma senza Berlusconi”) ha fatto vacillare Salvini. Il leader della Lega si è detto contrario a qualsiasi governo del presidente con dentro tutti, opzione che invece piace all’ex Cavaliere. L’incontro tra i leader di centrodestra andato in scena in via del Plebiscito si è risolto quindi con un nulla di fatto e posizioni distanti. Stamattina è previsto un nuovo incontro per trovare una posizione comune da illustrare a Mattarella.

Oggi, infatti, inizia, e termina, il terzo giro di consultazioni promosso dal Quirinale. Se il centrodestra non trovasse un’intesa, Sergio Mattarella proporrà un governo di tregua o nuove elezioni a breve. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo, il ritorno alle urne è un opzione che piace ad un terzo agli italiani. Non tramonta però l’ipotesi di un esecutivo M5S-Lega che trova d’accordo 3 italiani su 10.

La nascita di un governo giallo verde viene promossa dai rispettivi elettorati: il 60% dei militanti grillini e il 57% dei votanti leghisti si dicono favorevoli all’intesa.

Tutte le altre carte sul tavolo invece non sono al momento realizzabili. Se un governo Pd-M5S è stato accantonato dopo il niet di Renzi, quello tra centrodestra e dem non trova l’appoggio degli elettorati di Lega e Pd. Solo la maggioranza dei simpatizzanti di Forza Italia (56%) sarebbe favorevole ad un accordo tra le parti.

Il rischio che lo stallo si protragga a lungo è alto ma a farne le spese in questo caso, sarebbero ancora i partiti.

“Dopo due mesi di trattative senza risultati – conclude il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – aumenta il disorientamento dei cittadini: un primo segno emerge dalla fiducia degli italiani nel Parlamento che, a poco più di un mese dall’insediamento delle Camere, si riduce dal 18 al 16%”.

Sondaggi politici Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo, dal 2 al 3 maggio 2018 su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM