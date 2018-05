Pensioni notizie oggi: modifica Riforma Fornero, Di Maio sollecita Salvini

A poche ore dalle consultazioni annunciate da Mattarella per oggi, 7 maggio 2018, il giorno prima ovvero domenica 6 maggio in qualità di capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha lanciato a Matteo Salvini un messaggio per la formazione di un governo. Per la prima volta Di Maio ha aperto e dato disponibilità ad accordarsi sulla premiership diversa dal proprio nome. Tuttavia ha anche precisato che l’offerta sarebbe stata valida per solo per un governo programmatico. Un’agenda di governo di punti precisi e messi subito in chiaro.

Pensioni notizie oggi, Di Maio a Salvini ‘Fornero tra i 3 punti chiave’

Il Governo che Di Maio ha proposto, in diretta tv a Salvini, avrebbe dovuto basarsi su tre punti fermi. Reddito di cittadinanza, legge Fornero e misure anti-corruzione. Sono i punti che per il Movimento 5 Stelle avrebbero dovuto e potuto caratterizzare il governo del cambiamento. Si tratta chiaramente di punti programmatici compresi nel programma elettorale dei 5 Stelle. Punti che in alcuni casi la stessa Lega, in alcuni casi, ha trasformato e fatto diventare veri e propri cavalli di battaglia come per esempio la Riforma Fornero.

Pensioni notizie oggi, Salvini ‘Al voto l’8 luglio’

Senza le condizioni per un governo tecnico e assodata la indisponibilità di Salvini a rompere con Berlusconi mandando in frantumi la coalizione di centrodestra la soluzione più probabile, al momento, sembra un ritorno alle urne. Infatti Salvini, al termine delle consultazioni odierne, ha indicato anche una possibile data cioè l’8 luglio. Sul punto sarebbero già d’accordo anche i 5 Stelle. Dunque anche il terzo giro di consultazioni dovrebbe aver prodotto una fumata nera. Il condizionale è d’obbligo visto che sono ancora in corso (aggiornamento ore 16). Si attendono tra stasera e domani le comunicazioni del Presidente della Repubblica. In caso di nuove elezioni la cancellazione, l’abolizione o la modifica della riforma Fornero tornerebbe certamente tra i temi più trattati della campagna elettorale. Ma resterebbe anche l’incertezza sulla formazione di un esecutivo in grado di passare dalle parole ai fatti.

