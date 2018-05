Sondaggi elettorali Affari: centrodestra ad un passo dalla maggioranza in Parlamento

Ieri il capo dello Stato Sergio Mattarella ha proposto un governo neutrale che guidi il Parlamento almeno fino alla fine dell’anno. Proposta già rispedita al mittente dalle due forze vincitrici del 4 marzo. Lega e M5S sono infatti già con la testa in campagna elettorale. Il voto, con ogni probabilità, si terrà a luglio a meno di ribaltoni, improbabili, dell’ultim’ora.

Secondo un sondaggio lampo condotto nella giornata del 7 maggio dal sito Affaitaliani.it in collaborazione con il ricercatore Alessandro Amadori (rilevazione basata sulla metanalisi previsionale), il centrodestra sarebbe ad un passo dalla maggioranza dei seggi in Parlamento. L’area che fa capo a Salvini e alla Lega raccoglierebbe una forbice di voti che va dal 39 al 41% grazie anche all’ottimo stato di salute di cui gode il Carroccio (viene sondato tra il 21 e il 24%). Forza Italia e Fratelli d’Italia, gli altri due componenti della coalizione, si attesterebbero intorno a valori simili a quelli raccolti il 4 marzo.

Il Movimento 5 Stelle invece avrebbe esaurito la benzina e dissipato il boost datogli dal buon risultato delle scorse Politiche. I pentastellati, secondo la rilevazione, sono dati tra il 31 e i 33%.

Chi sta peggio, o meglio, rimane stabile senza margini di crescita, è il centrosinistra. L’area guidata dal Partito Democratico è data tra il 21 e il 25% con i dem che gravitano tra il 17 e il 21%. Spiccioli per +Europa (tra l’1 e il 3%) così come per altri componenti dell’area. Liberi e Uguali è invece sondata tra il 2 e il 4%, in bilico sulla soglia del 3%.

