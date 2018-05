Elena Aubry morta a Roma per colpa delle buche, la dinamica

Elena Aubry: le dinamiche dell’incidente in moto

Elena Aubry, una bellissima giovane di 26 anni, è deceduta domenica 6 maggio in un incidente stradale. La ragazza viaggiava in sella alla sua fidata moto, una Honda Hornet 900, lungo la via Ostiense. Stava percorrendo il tratto tra la stazione Ostia Antica e quella di lido Nord, all’altezza del parco divertimenti CineLand. E’ escluso che l’incidente sia stato causato da uno scontro con un altro veicolo. A far schiantare Elena contro un guardrail sono stati, secondo i primi rilievi, degli avvallamenti presenti sul manto stradale.

Elena Aubry morta a Roma per colpa delle buche

“Elena non c’è più. Per un’inspiegabile e assurda situazione, per un assurdo incidente, per le ’maledette buche di Roma’ mia figlia non c’è più.”

La mamma di Elena Aubry, affida a un post su Facebook il dolore per la perdita della figlia e la rabbia per l’incidente assurdo che gliel’ha portata via. Elena amava il brivido degli sport estremi, era un’ appassionata di moto e di paracadutismo. Quella mattina stava tornando a casa, a Monteverde, dalla spiaggia di Ostia.

Elena Aubry: ipotesi di omicidio colposo

Da subito la madre, Graziella Viviano, si è scagliata contro le “maledette buche di Roma”. La signora ha dichiarato: “Un testimone ha visto Elena sobbalzare all’improvviso con la moto. Non può essere stato che per colpa delle radici, di una buca o di quello schifo di asfalto, altrimenti non si spiega. Mia figlia guidava sempre con prudenza“. Il pm di Roma, Laura Condemi, ha richiesto l’autopsia del corpo ed è stato aperto dalla procura un fascicolo con ipotesi di reato di omicidio colposo.

La giovane centaura non sarebbe la prima vittima dell’asfalto disconnesso delle strade romane. Nel 2016, il 17enne Luca Miozzi, era deceduto mentre guidava la sua moto lungo un rettilineo di via Cristoforo Colombo.

