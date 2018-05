Sondaggi elettorali Noto: le sirene del voto fanno volare M5S e centrodestra

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta limando gli ultimi dettagli. Entro domani la squadra di governo sarà pronta. Poi la palla tornerà in mano ai partiti che però stanno giocando un’altra partita: quella del voto in piena estate. Anche Renzi ne è consapevole. Il senatore fiorentino ha già pronta la soluzione: “Il candidato premier del Pd – dice a Di Martedì – tendenzialmente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto. Naturalmente non voglio tirarlo per la giacchetta”. Il ritorno alle urne in tempi brevi spaventa e non poco il Nazareno. I sondaggi infatti non sono beneauguranti.

L’ultima rilevazione Noto per Cartabianca, talk politico su RaiTre condotto da Bianca Berlinguer, vede l’intero centrosinistra in caduta libera (-3,9%) al 18,5%. Male anche Liberi e Uguali, ormai sotto la soglia vitale del 3% (2,5%). Il Pd sembrerebbe pagare in termini elettorali il no al dialogo con i Cinque Stelle che ha fatto tramontare l’ipotesi di un governo giallo rosso. Il 56% degli elettori dem intervistati da Noto infatti ha bocciato la decisione del partito di non trattare con i pentastellati.

Chi invece ha il vento in poppa grazie alle sirene del voto anticipato sono i due vincitori del 4 marzo: M5S e centrodestra. I primi crescono del 2,3% e salgono al 35% mentre l’area che fa capo a Salvini e alla Lega guadagna due punti percentuali e sfiora quota 40% (39%). Le prossime elezioni sembrano essere ormai una partita a due. Ma va tenuto da conto un dettaglio non indifferente: l’affluenza al voto. Mai nella storia della Repubblica si è votato in estate. Molti italiani saranno in vacanza per un weekend al mare o in montagna. Bisognerà capire chi dei tre poli sarà penalizzato e chi premiato dalla bassa affluenza.

