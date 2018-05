Governo ed elezioni anticipate: gaffe tv Biancofiore contro sud e vacanze

Invitata a commentare la situazione politica la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore ha duramente critica di Salvini di votare in estate. Per l’esponente azzurro sarebbe sbagliato perché concederebbe un grosso vantaggio agli avversari del Movimento 5 Stelle. In sostanza ospite di Myrta Merlino durante il programma in onda su La7 L’aria che tira Biancofiore ha spiegato, dal suo punto di vista, che le elezioni a luglio ‘danno i brividi a tutti perché sarebbe la consegna della vittoria ai Cinque Stelle’.

Governo, Biancofiore ‘Al sud non possono permettersi vacanze’

Biancofiore ha commentato addentrandosi e sviluppando la spiegazione. ‘E’ una cosa che proprio non capisco da parte del nostro candidato premier (Salvini ndr) perché è evidente che sarebbe la consegna della vittoria ai Cinque Stelle per un semplice motivo purtroppo: al Sud non si possono permettere di andare in vacanza’. Perché – aggiunge Biancofiore ‘è il Sud che ha votato i Cinque Stelle”.

M5S-Lega trattano su ministri FI. Salta tutto?

Governo, critiche sui social a Biancofiore

La dichiarazione di Michaela Biancofiore ha fatto subito clamore. In rete si sono immediatamente levate voci critiche verso un giudizio offensivo.

Carissima #Signora #Biancofiore,, i cittadini del Sud, questi poveri e neri, hanno votato #M5S per mandarVi a casa, certo , lei con tutti i soldi che ha accumulato le vacanze continuerà a potersele permettere ma …. vorrei dirle che si può essere miserabili anche da ricchi ! — Cinzia Proietto (@CinziaProietto) 9 maggio 2018

Non ci trovo nulla di strano nelle parole dette dalla #Biancofiore. Sarei rimasto più stupito se avesse detto qualcosa di intelligente.#elezionianticipate — Gigi Nuzzo (@GigiFabiano) 9 maggio 2018

On. #Biancofiore non perda l’occasione di scusarsi con i cittadini del Sud Italia. Sono le affermazioni come le sue che fanno perdere consensi a @forza_italia e fiducia nella politica, non la calura estiva; glielo dico da coordinatrice e pubblico amministratore di @forza_italia. — Antonella Previtero (@Antoprevi) 9 maggio 2018

