Sondaggi elettorali Piepoli: cala di poco il centrodestra, stabile il M5S

Salvini e Di Maio vanno a braccetto verso un governo giallo verde. Il via libera, non scontato, di Silvio Berlusconi apre uno scenario completamente diverso rispetto alla prospettiva di un ritorno alle urne in tempi brevi. I due leader devono aver dato un occhio ai sondaggi che sì danno M5S e Lega in crescita, ma non abbastanza per raggiungere una maggioranza in Parlamento.

Basta leggere i risultati dell’ultimo sondaggio Piepoli condotto il 7 maggio per SkyTg24. L’istituto vede il centrodestra al 38,5% in calo di mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione effettuata una settimana prima mentre i Cinque Stelle rimangono inchiodati a quota 32% così come stabile rimane la Lega al 21. Il centrosinistra grazie al Partito Democratico, guadagna mezzo punto, raggiungendo quota 22,5%. Brutte notizie per Liberi e Uguali. La formazione guidata da Grasso, se si votasse oggi, rimarrebbe fuori dal Parlamento (2,5%).

Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici, il presidente della Repubblica Mattarella, secondo Piepoli, riscuoterebbe il più alto tasso di gradimento tra i cittadini (67%). Distanziato di quasi venti punti si trova Paolo Gentioni con il 49%. I leader di M5S e Lega, prossimi alleati di governo, hanno percentuali simili con il primo che scavalca il secondo di appena un punto percentuale (38 contro 37). La classifica è chiusa da tre politici che hanno dovuto cedere le luci della ribalta loro malgrado: Renzi (22%), Grillo (21%) e Berlusconi (16).

Sondaggi elettorali Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 7 maggio. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 350 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 154 totale complete: 504 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.690 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.194. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 504 ± 4.3%. Metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

