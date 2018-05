Giro d’Italia 2018: tappa 9 Pesco Sannita-Gran Sasso. Altimetria e percorso.

Il giro d’Italia continua ancora, prima della meritata sosta. La nona tappa avrà inizio Domenica 13 Maggio e vedrà i ciclisti impegnati in Pesco Sannita- Gran Sasso (225 Km), considerata una prova abbastanza difficile che vedrà gli atleti sfidare i chilometri e soprattutto la stanchezza accumulata. La partenza è prevista alle ore 11:00.

Nona tappa: percorso e altimetria

Si tratta del terzo arrivo in salita del giro. Tappa molto lunga quella di Pesco Sannita- Gran Sasso, con 225 Km da percorrere. I primi 100 km sono lungo la strada a scorrimento veloce che va da Benevento a Rionero Sannitico con strada ampia, ben pavimentata e la presenza di diverse gallerie illuminate. La seconda parte di gara prevede la salita di Roccaraso e successivamente la discesa fino a Sulmona e Popoli. Dopo i 2 “traguardi volanti” (traguardi intermedi) inizia la salita finale di circa 45 km, questa intervallata da brevissime contropendenze e suddivisa in due parti; la prima fino a Calascio mentre la seconda più breve e pendente fino all’arrivo. Gli ultimi 7 Km sono in forte ascesa, infatti si superano i 2000 m su una strada di media ampiezza caratterizzata da tornanti , la pendenza invece si aggirerà tra il 9% e il 13%. Il rettilineo finale di 120 metri si conclude con linea di arrivo larga 6 metri.

Dopo la tappa 9 del giro d’Italia

Subito dopo questa tappa abbastanza lunga, gli atleti potranno finalmente godere di un giorno di riposo. Il giro riprenderà Martedì 15 Maggio con la tappa 10, Penne- Gualdo Tadino di 239 Km, media montagna. La prossima tappa è considerata la più difficile tra i primi percorsi affrontati.

Anche l’undicesima tappa prevede media montagna, con Assisi- Osimo di 156 Km. La seconda, e ultima sosta, è invece prevista per Lunedì 21 Maggio, per poi riprendere il 22 e terminare, definitivamente, la competizione Domenica 27 Maggio (Roma- Roma, 118 Km pianeggiante).

