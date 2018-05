Sondaggi elettorali Piepoli-Euromedia: boom Lega e centrodestra

La trattativa tra M5S e Lega per siglare un accordo di governo premia il Carroccio che nelle intenzioni di voto registrate da Euromedia e Piepoli guadagna consensi importanti. Le rilevazioni, andate in onda ieri sera durante la puntata di Porta a Porta, danno l’intero centrodestra in crescita. Per Piepoli il salto è dell’1,5% al 38,5% con la Lega forza trainante (+3,6% al 21%). Euromedia vede al rialzo i voti del Carroccio (+5,4% al 22,8%) e dell’intera area (+3,1% al 40,1%). Forza Italia, nonostante il calo registrato da entrambi gli istituti, viene data in ripresa dalla Ghisleri che fa un annotazione: “Si stanno contraendo i piccoli partiti dell’area di centrodestra. Meloni è praticamente scomparsa dalle scene politiche”.

Sia Piepoli e che Euromedia registrano una leggera flessione del Movimento 5 Stelle. Gli elettori pentastellati sono provati da due lunghi mesi di trattativa e le notizie che arrivano da Roma vengono prese con le pinze. Euromedia e Piepoli sondano il M5S tra il 32,1 e il 32% con un minimo scarto di differenza.

I due istituti divergono sullo stato di salute del Partito Democratico. Ghisleri vede i dem ancora in sofferenza e in calo (-0,7% al 18%) così come tutta l’area di centrosinistra (-2% rispetto al 4 marzo, ora al 20,7%). Anche Piepoli segnala la discesa dell’area ma vede un Pd in crescita, seppur lieve (+0,3% al 19%).

Brutte notizie invece per Liberi e Uguali. La formazione guidata da Pietro Grasso, se si votasse oggi, non entrerebbe in Parlamento. Euromedia sonda LeU al 2,9% (-0,5), Piepoli addirittura al 2,5 (-0,9%). Per questo, quando ieri Salvini e Di Maio hanno riannodato i fili del telefono, in molti dalle parti di LeU hanno tirato un sospiro di sollievo.

Sondaggi elettorali Piepoli-Euromedia: nota metodologica

In attesa di diffusione.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM