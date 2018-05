Sondaggi politici Euromedia-Piepoli: gli elettori leghisti promuovono il governo giallo verde

Forza Italia ha fatto bene a favorire l’inizio delle trattative per un governo Lega e M5S? E’ questa la domanda che stata posta agli elettori azzurri da Euromedia e Piepoli con due differenti tempistiche che ne segnano anche i risultati. L’istituto di Ghisleri ha posto la domanda tra il pomeriggio di mercoledì e la prima mattina di giovedì, quando ancora in pochi erano a conoscenza della presa di posizione dell’ex Cavaliere. Piepoli ha invece effettuato le rilevazioni nella giornata di giovedì quando il lascia passare di Berlusconi era ormai cosa nota a tutti. Due lassi di tempo che danno due risultati estremamente diversi. I no all’accordo tra Lega e M5S sfiorano quasi il 63% nel sondaggio Euromedia. Al contrario, nella rilevazione effettuata da Piepoli i contrari e i favorevoli si equivalgono (46%).

A spiegare il risultato è lo stesso Piepoli: “Berlusconi, con il suo sì all’intesa, è visto dai suoi elettori alla stregua di un salvatore della Patria”. E i tanti no della rilevazione Euromedia come si spiegano? Risponde la presidente dell’istituto Ghisleri: “Dalle parti di Forza Italia i Cinque Stelle sono visti come dei nemici. Gli elettori azzurri sono convinti che la Lega non potrà portare avanti parte del suo programma senza l’appoggio esterno di Berlusconi”.

E gli elettori del Carroccio come hanno preso la decisione del leader di provare ad andare al governo con i pentastellati? Bene, leggendo i dati rilevati dai due istituti. Per Euromedia, il 71% dei militanti della Lega è d’accordo nell’andare al governo con Di Maio e compagni. La quota di favorevole scende al 57% nella rilevazione fatta da Piepoli.

L’ipotesi di un governo del Presidente, al momento, pare essere tramontata. D’altronde sulla questione, entrambi gli istituti hanno rilevato una certa contrarietà da parte dei cittadini italiani intervistati (50% per Piepoli, 48,2% per Euromedia).

Dovesse comunque naufragare l’ultimo tentativo condotto da Lega e M5S, l’unica alternativa sarebbe il voto. Quando? Secondo Piepoli, il 55% degli italiani preferirebbe tornare alle urne subito, a luglio. Per Euromedia invece, la maggioranza relativa dei cittadini del Bel Paese vorrebbe ritornare ad elezioni in autunno.

Sondaggi politici Euromedia-Piepoli: nota metodologica

