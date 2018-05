Governo 2018, il ruolo da definire di Meloni e Fratelli d’Italia

Mentre il governo tra Movimento 5 Stelle e Lega sembra quasi pronto a prendere il via è da chiarire la posizione di Fratelli d’Italia. Infatti mentre Forza Italia resterà fuori dal perimetro della maggioranza non è detto che lo stesso avvenga per il partito capitanato da Giorgia Meloni. La quale ieri ha sintetizzato su facebook la propria posizione. In sostanza ha spiegato che molto dipenderà dal nome del Presidente del Consiglio. Inoltre ha elencato alcuni punti programmatici dirimenti per il sostegno all’esecutivo da parte di Fratelli d’Italia.

Governo 2018, 3 si e 3 no da Meloni e Fratelli d’Italia

Si è anche vociferato della possibilità che proprio Meloni potesse ricoprire il ruolo di premier. Una scelta che probabilmente il Movimento 5 Stelle vedrebbe come troppo sbilanciata verso l’alleanza di centrodestra.

Governo 2018, la variabile dei numeri in Senato

Come sempre quando si è alla vigilia della nascita di un nuovo governo c’è sempre da valutare con attenzione l’aspetto numerico. Infatti come ci ricorda anche la recente cronaca parlamentare maggioranze troppo risicate registrano spesso problemi al Senato. La soglia minima per una maggioranza al Senato è pari 161 senatori. La somma dei senatori di M5S e Lega è pari a 167. Si tratta una maggioranza sempre suscettibile di modifiche ma un’intesa con Fratelli d’Italia, forte dei suoi 18 senatori, renderebbe la maggioranza certamente più stabile.

Governo 2018, incontro Di Maio-Meloni

‘Nulla da dichiarare’. Sono state queste le parole di Giorgia Meloni all’uscita dall’incontro tenutosi oggi a Montecitorio con Luigi Di Maio. Non è dato sapere cosa si siano detti i due ma è possibile ipotizzare che l’incontro sia servito ad avvicinare le posizioni rispetto all’alleanza di governo. Da quanto si racconta il Movimento 5 Stelle non avrebbe alcuna pregiudiziale ma vorrebbe che un coinvolgimento di Meloni passasse in quota Lega. Detta in altre parole, sempre che le voci siano vere, per il Movimento 5 Stelle Fratelli d’Italia può anche rientrare nel contratto di governo che comunque avrebbe solo due contraenti. Secondo rumors potrebbe essere appannaggio di Fratelli d’Italia il nome del prossimo ministro della Difesa o della Salute. Ma forse per arrivare a questo servono altri giorni di trattative.

