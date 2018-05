Giuseppe Conte premier | Chi è l’avvocato del M5S | La biografia.

Continua l’altalena dei nomi per la premiership del possibile governo Lega-M5S. Oggi è la giornata di Giulio Sapelli – vicino alla Lega – e di Giuseppe Conte, caldeggiato dai 5 Stelle. Un nome che era già uscito fuori nella rosa dei pre-ministri varata dal Movimento 5 Stelle. A Conte sarebbe spettato il Ministero della Pubblica Amministrazione. Ma con gli sviluppi della situazione politica, il passo da ministro della PA a premier sembra essere molto breve. Soprattutto considerando le indiscrezioni delle ultime ore, che lo danno il più quotato, anche rispetto a Sapelli. L’ultima parola spetta a Mattarella, che avrà anche la decisione finale sul futuro governo. Alleanza M5S-Lega o governo neutrale, come proposto la scorsa settimana? Lo sapremo alla fine di questa giornata. Nel frattempo, andiamo a conoscere più da vicino Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte premier? Ecco chi è: profilo biografico

Giuseppe Conte ha 41 anni ed è nato a Volturara Appula, comune in provincia di Foggia. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapenza di Roma nel 1988 con il massimo dei voti. Quindi è stato borsista presso il CNR; e ha inoltre perfezionato il proprio curriculum formativo nelle università di Yale e Duquesne, negli States; oltre che a Vienna, alla Sorbona di Parigi e infine alla New York Università. Ha quindi insegnato a Roma Tre, alla Lumsa, all’Università di Malta, alla S. Pio V di Roma e all’Università di Sassari. Avvocato cassazionista, opera a Roma e insegna Diritto Privato all’Università di Firenze e alla Luiss di Roma.

Giuseppe Conte vanta un ampio curriculum di esperienze in Italia e all’estero. Nominato nel 1998 membro della Commissione per la riforma del primo libro del codice civile, è componente dell’European Contract Group e del Social Justice Group, oltre che membro del Board of Trustees della John Cabot University e dell’International Academy of Commercial and Consumer Law. Quindi ha preso parte nel biennio 2010/2011 del CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana, mentre nel 2012 la Banca d’Italia lo ha nominato componente dell’Arbitro Bancario Finanziario. codirige la collana di Laterza “Maestri del Diritto” ed è stato designato nel 2008 a far parte della Commissione Cultura presso Confindustria.

Giuseppe Conte premier? La svolta politica

Giuseppe Conte è stato uno dei nomi scelti da Di Maio per i Ministeri di un eventuale Governo 5 Stelle post-elezioni. Il leader pentastellato lo aveva designato come Mministr della Pubblica Amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia. Come riporta Repubblica, le prime misure che Conte avrebbe adottato per il suo Ministero avrebbero riguardato diversi campi. Partendo dalla semplificazione del quadro normativo; ritenuto farraginoso, incoerente e a tratti incomprensibile. Avrebbe poi seguito “un censimento di tutti i provvedimenti amministrativi esistenti allo scopo di operare una rigorosa e spietata semplificazione”.

Il nome di Giuseppe Conte è stato fatto oggi anche da Giulio Sapelli, che ha confessato all’Ansa come M5S e Lega debbano ancora prendere una decisione definitiva sulla premiership; e che avrebbero contattato i due papabili candidati. Tra questi ultimi, tuttavia, sembra essere tramontata l’ipotesi Sapelli. E di contro ha preso più quota l’ipotesi di Giuseppe Conte premier. Si attendono a breve nuovi aggiornamenti.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM