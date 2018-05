Mondiali Russia 2018: ecco i preconvocati di Germania e Portogallo

Ad ormai meno di un mese dal via, continuano ad uscire le liste dei giocatori che parteciperanno ai Mondiali Russia 2018.

Di seguito andiamo ad elencarvi quelle dei preconvocati dei campioni mondiali in carica della Germania e quella dei campioni europei in carica del Portogallo.

Mondiali Russia 2018: nella Germania c’è Reus ma non Goetze

Joachim Loew ne convoca 27 per il pre-Mondiale.

C’è il grande assente del 2014 Marco Reus, non l’amico e match-winner della finale del mondiale brasiliano contro l’Argentina Mario Goetze, che sta pian piano recuperando dai problemi legati alla tiroide che l’hanno rallentato nelle ultime stagioni.

Manuel Neuer e Jerome Boateng sono abili e arruolabili, nonostante il portiere non giochi da settembre a causa di una frattura al piede. Non ce l’ha fatta invece il centrocampista del Liverpool Emre Can, frenato anch’egli da un infortunio, alla schiena, dal quale non sembra aver ancora bene recuperato.

Sami Khedira è l’unico “italiano” della lista. Ecco di seguito i nomi:

PORTIERI: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André Ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Paris Saint Germain).

DIFENSORI: Jerome Boateng (Bayern Monaco), Matthias Ginter (Borussia Moenchegladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Marvin Plattenhardt (Herta Berlino), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Monaco), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

CENTROCAMPISTI: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Leroy Sane (Manchester City), Sebastian Rudy (Bayern Monaco).

ATTACCANTI: Mario Gomez (Stoccarda), Thomas Muller (Bayern Monaco), Marco Reus (Borussia Dortmund), Nils Petersen (Friburgo), Timo Werner (RB Lipsia).

Mondiali Russia 2018: nel Portogallo c’è anche Andre Silva

Il Portogallo, dopo la vittoria nell’Europeo francese di due anni fa, vuole anche ben figurare al Mondiale.

Il CT Fernando Santos ha selezionato 35 giocatori e li ha inseriti nella lista delle preconvocazioni.

Tra questi figurano quattro “italiani”: Joao Cancelo, Mario Rui, Andre Silva e Nani.

Non c’è invece Renato Sanches, golden boy della rassegna europea e reduce da due stagioni flop fra Bayern Monaco prima e Swansea poi. Ecco di seguito la lista:

PORTIERI: Anthony Lopes (Lione), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting Lisbona).

DIFENSORI: Vitorino Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric (Southampton), Joao Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Aerbin), Luis Neto (Fenerbahce), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo (Barcellona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo (Porto), Rolando (Marsiglia), Ruben Dias (Benfica).

CENTROCAMPISTI: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcellona), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lisbona), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca), Rony Lopes (Monaco), Ruben Neves (Wolverhampton), Segio Oliveira (Porto), William Carvalho (Sporting Lisbona).

ATTACCANTI: Andre Silva (Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Mosca), Gelson Martins (Sporting Lisbona), Gonçalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio) Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas).

