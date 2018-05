Sondaggi politici Ipsos: Di Maio e Renzi rimandati, promosso Salvini

Matteo Renzi e Luigi Di Maio? Si sono comportati da irresponsabili. E’ il giudizio, in negativo, dato dalla maggioranza degli intervistati ad Ipsos in un sondaggio andato in onda ieri sera a Di Martedì su La7. Al campione di italiani preso in esame dall’istituto diretto da Nando Pagnoncelli è stato chiesto di dare un parere sull’operato dei leader dalla chiusura delle urne fino ad oggi. Ebbene, il risultato per l’ex segretario del Pd e l’attuale capo politico del Movimento 5 Stelle non è bene augurante. Il 51% degli intervistati giudica come irresponsabile la condotta portata avanti da Renzi finora. Un giudizio estremamente negativo che si rifà probabilmente alla sua strategia di mettere il Pd all’opposizione e di negare qualsiasi tipo di accordo o confronto con i grillini.

Nemmeno Di Maio si salva. Il comportamento del leader pentastellato viene giudicato negativamente dalla maggioranza relativa degli interpellati (44%). Sul banco delle accuse, il tentativo forzoso di portare avanti la sua candidatura a premier e il suo continuo porre veti a destra come a sinistra.

Chi invece se la gode è Matteo Salvini. Il leader della Lega viene considerato in questo momento l’unico politico responsabile del Paese (46%). Il suo non volere andare a tutti i costi al governo solo per il gusto di dire “ce l’abbiamo fatta” viene premiato dagli elettori. Così come la sua volontà di non rompere con il centrodestra e portare al tavolo delle trattative con i Cinque Stelle le istanze della Lega.

Sarà interessante vedere come questi giudizi cambieranno in caso di accordo tra Lega e M5S. Chi riuscirà a mantenere intatte le proprie posizioni di partenza sarà il vero vincitore. Anche perchè in politica, a volte, la coerenza paga.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM