Alberto Angela cittadino onorario di Napoli è ufficiale. Ordinanza firmata

Il Comune di Napoli conferirà la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha firmato dunque la delibera che andrà in giunta nei prossimi giorni. Mentre la data della cerimonia ufficiale verrà concordata successivamente con lo stesso Angela. “E’ un atto su cui siamo molto convinti ha detto il sindaco; non solo per i documentari di altissimo livello realizzati da Angela su Napoli ma per la sua capacità di entrare nel corpo di Napoli come pochi. Alberto Angela – ha aggiunto – ha saputo vivere la nostra città, entrare nelle profondità, viverne le contraddizioni, rendere l’essenza del napoletano e le bellezze nascoste. Mi sembra sia un uomo innamorato di Napoli”.

Ulisse il piacere della scoperta: i segreti di Roma, le anticipazioni

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli

L’ordinanza arriva anche in seguito al lancio di diverse petizioni sul web che hanno raccolto un largo consenso tra i napoletani. Alberto Angela ha infatti il merito di aver mostrato attraverso la sua trasmissione Ulisse – Il piacere della scoperta, aspetti del capoluogo partenopeo sconosciuti ai più. Quindi in questo modo, il conduttore ha reso un servizio e un omaggio degni di nota ad una Napoli spesso mortificata dalla cronaca.

De Magistris ha inoltre tenuto ad evidenziare che “questa amministrazione conferisce la cittadinanza onoraria a chi veramente se la merita ed Angela la merita anche per il modo in cui fa giornalismo attraverso documentari, approfondimento e ricerca”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM