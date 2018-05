Governo ultime notizie: Vincenzo Spadafora premier, salgono le quotazioni

Stando alle indiscrezioni trapelate su più organi di stampa, il contratto di governo tra 5 stelle e Lega sarebbe stato ormai ultimato. D’altra parte, qualche criticità ancora resta, si legge tra le righe delle dichiarazioni ufficiali; tra queste anche il nodo premier che sarebbe lontano dall’essere stato sciolto. Qualcosa comunque si sa; infatti, al Carroccio andrà il Viminale (destinato a Salvini) e, forse, il sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi; Palazzo Chigi, invece, verrà occupato da un pentastellato.

Di Maio ha dichiarato che ogni nome circolato in questi giorni è, di fatto, “bruciato”. D’altra parte, sembra che il capo pentastellato tenterà fino all’ultimo di portare a casa il “bottino grosso”; ciò nonostante continui a ribadire, come il segretario leghista, “disposto a un passo di lato” e ad escludere l’ipotesi “staffetta”.

Nel frattempo, esponenti ed esponenti 5 stelle continuano a passare sul tavolo delle trattative. Innanzitutto, l’ex direttore di TgCom24 Emilio Carelli, che si è dichiarato “a disposizione del Movimento” ma che pare abbia rifiutato l’offerta; poi Alfonso Bonafede, che ha preso e poi perso quota in fretta, Danilo Toninelli, Riccardo Fraccaro e Vito Crimi.

Ora, sembra che il nome forte in chiave premier sia diventato quello di Vincenzo Spadafora. Nato nel 1974 ad Afragola, provincia di Napoli, Ex Presidente di Unicef Italia e Garante per l’infanzia, è un fedelissimo di Di Maio di cui è stato responsabile dei rapporti istituzionali. La sua storia politica è cominciata presto, nel 1998, quando è stato segretario particolare del governatore campano Udeur Andrea Losco. In seguito, ha fatto parte della segreteria dei Verdi di Pecoraro Scanio e capo della segreteria di Rutelli al ministero dei Beni culturali. Anche un breve periodo in Italia Futura, il think tank di Montezemolo, nel suo curriculum.

