Matrimonio Harry e Meghan: orario, data e dove vederlo in tv.

Il giorno è vicino e non è un caso che sui motori di ricerca il Matrimonio Harry e Meghan sia uno dei principali trend delle ultime ore. La data designata è sabato 19 maggio 2018. Il luogo? La St. George Chapel del Castello di Windsor. I protagonisti? Il principe Harry e Meghan Markle, modella e attrice statunitense che molti di voi avranno visto nella serie Suits. Andiamo a conoscere tutte le informazioni sul matrimonio più gettonato dell’anno.

Matrimonio Harry e Meghan: orario e diretta tv

Nuove nozze reali nel 2018, dopo quelle di William e Kate, avvenute a fine aprile 2011. Sabato 19 maggio sarà il giorno di Harry e Meghan. L’ora del matrimonio corrisponderà alle 12 locali, quindi alle 13 in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta live da Real Time a partire dalle ore 11.30; ma anche le reti Rai e Mediaset si occuperanno dell’evento. Comincerà il Tg5 alle ore 12.15, mentre il Tg1 seguirà alle 13.55, ovvero dopo la fine dell’edizione delle 13.30. Su Real Time le voci che commenteranno la cerimonia saranno affidati ai conduttori di punta dell’emittente, Enzo Miccio e Katia Follesi; che saranno affiancati dall’emergente Giulia Valentina e dalla evergreen Mara Maionchi.

Quindi, dalle 11.30 ci si preparerà alla cerimonia prevista per le 13 (sempre italiane); ma la diretta tv riprenderà anche il primo giro in carrozza di Harry e Meghan attorno al Castello e nella vicina Windsor. Sarà un evento live in perfetto stile inglese, un favola dai contorni Reali, insomma. Che forse alcuni preferiranno seguire nel live originale. Per fare ciò bisognerà sintonizzarsi su Sky News, canale 522, per sentire il commento impeccabile e privo di vezzi a opera di Kay Burley, Anna Botting, Jayne Secker, Sarah-Jane Mee, Colin Brazier e Jonathan Samuels. La diretta avrà inizio alle 10 ora italiana per concludersi alle ore 18.

Chi non potesse stare davanti alla tv, potrà seguire l’evento anche in streaming live. O su RaiPlay (sempre dalle ore 13.55); oppure sui canali Facebook o sul sito web della BBC.

