Governo ultime notizie: Berlusconi chiede a Mattarella di fare il premier

Torna sulla scena Silvio Berlusconi e lo fa per criticare l’alleato Matteo Salvini in procinto di formare un governo col M5S. A pochi giorni dalla riabilitazione, il leader di Forza Italia è ad Aosta per la campagna elettorale delle elezioni regionali. Con l’ultima sua dichiarazione torna sulla proposta originaria emersa dopo il voto del 4 marzo cioè la possibilità di far nascere un governo di centrodestra. ‘Al momento – dice Berlusconi – non c’è nessuno con l’esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l’incarico’.

Governo ultime notizie, B. ‘Incarico al centrodestra’

Mentre le forze politiche protagoniste del contratto di governo si accingono a sottoporre la versione definitiva ad iscritti e simpatizzanti in questo fine settimana, Berlusconi anticipa in buona sostanza la contrarietà al nuovo governo. ‘Credo – ha detto B. – che quello che dovrebbe accadere dovrebbe essere la possibilità di dare l’incarico al centrodestra di presentare un proprio programma al parlamento dove saremmo sicuri di ottenere la maggioranza e dare vita ad un governo che potrebbe durare per molto tempo, anche per tutta la legislatura’. Confida dunque nella possibilità di trovare i numeri in Parlamento col sostegno evidentemente di parlamentari eletti in altre forze politiche.

Governo ultime notizie, B. ‘Molta distanza con Salvini’

Parlando di se in terza persona il leader azzurro ha aggiunto: ‘C’è un certo Silvio Berlusconi che ha un’esperienza di nove anni al governo del Paese, che ha presieduto per tre volte il G7 e il G8 ed è tornato disponibile. E con la carenza di personaggi che c’è…’. Ci tiene in ogni modo a precisare che Salvini sta parlando, in questi giorni, a nome della Lega e non dell’intero centrodestra. Perché la ‘coalizione con un programma comune è altra cosa e non ha nulla a che vedere con il Movimento 5 Stelle. Nell’ultima telefonata a Salvini ho consigliato di tornare a casa, con lui ora c’è molta distanza’.

Governo ultime notizie, B. ‘Direzione più giustizialista’

La preoccupazione di Berlusconi riguarda in particolare il tema della giustizia e l’impostazione programmatica presente nel contratto di governo. ‘Siamo proprio nella direzione più giustizialista possibile’. ‘Adesso stiamo vedendo punto su punto in cosa siamo lontani, prenderemo al più presto una decisione’. Di sicuro Berlusconi riabilitato è un Berlusconi diverso rispetto a pochi giorni fa. Infatti all’avvio della trattativa tra Lega e i 5 Stelle era arrivato dall’alleato di centrodestra una sorta di silenziosa approvazione. Invece qualcosa è cambiato. Bisognerà capire, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, se questo avrà una incidenza nei comportamenti e nelle mosse di Salvini che potrebbe temere una erosione di consensi verso Forza Italia. Ma intanto c’è prima da avviare eventualmente i lavori del nuovo esecutivo.

