Lotta: Frank Chamizo sfiora l’impresa nella sfida del secolo, ma vince Burroughs

Il 17 Maggio, a Manhattan, si è tenuta quella che per molti appassionati di lotta è stata denominata “la sfida del secolo”, che ha visto protagonisti l’italo-cubano Frank Chamizo e lo statunitense Jordan Burroughs; la sfida ha avuto così tanto rilievo sia per l’importanza dei due lottatori, sia per il loro palmarès, che vanta rispettivamente numerosi titoli e riconoscimenti.

Ti potrebbe interessare anche: Andrés Iniesta e quell’effimera illusione di vederlo giocare per sempre

Lotta: Chamizo vicino alla vittoria, alla fine prevale l’americano

L’italiano è stato battuto a New York dall’americano Jordan Burroughs, per un totale di 6-5, un punteggio davvero “di misura”, dato l’esito finale e dato l’andamento del match. Nonostante la sconfitta, ai mondiali di lotta a Budapest (previsti a Ottobre), Chamizo potrebbe avere la sua rivincita, la quale sarebbe più consistente, essendo molto più alta la posta in palio.

La consacrazione definitiva potrebbe arrivare nel 2020 a Tokyo, dove l’esito dei Giochi Olimpici (lotta stile libero, nei 74kg si presuppone) decreterà il re indiscusso della categoria; il match, da un certo punto di vista, è stato “incoraggiante”, la bella performance dell’italiano lascia ben presagire per il futuro in Azzurro. L’incontro nella sua fase iniziale ha previsto la classica fase di studio tra i due lottatori, per poi passare all’azione subito dopo, quando Chamizo si porta sul 2-0 finalizzando il suo avversario.

Intenzionato ad allungare le distanze, l’italiano passa avanti di altri 2 punti, per poi subire un’altra proiezione che riporta tutto al distacco iniziale (4-2). Chamizo torna sulla lunetta intenzionato a chiudere il match, passando in vantaggio per 5-2 ma poi subendo il 5-4 come nella prima ripresa; il match viene deciso dallo statunitense nell’arco dei 45 secondi finali, vincendo il match per un totale di 6-5.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM