Giro d’Italia 2018: tappa 17 Riva del Garda-Iseo. Percorso e altimetria.

Entrati nella settimana più calda del giro d’Italia 2018, ci si avvia alle battute finali. La tappa 17 vede i ciclisti impegnati in Riva del Garda- Iseo, di 155 Km. La gara avrà inizio Mercoledì 23 Maggio e si prevede la partenza alle ore 13:20.

Diciassettesima tappa: percorso e altimetria

La tappa 17 è una tappa mossa altimetricamente nella prima parte, molto articolata e caratterizzata da attraversamenti cittadini dalla seconda. Si parte in salita con due lunghe gallerie che portano a Molina di Ledro e Bezzecca per poi scendere verso il Bresciano dove si supera il Gran Premio della Montagna (GPM) Lodrino. A seguire c’è una discesa dopo Polaveno che conduce alla zona del Franciacorta.

In seguito, vengono attraversati alcuni piccoli centri abitati con molte curve secche e alcuni passaggi a livello fino a un primo passaggio sulla linea del traguardo di Iseo per affrontare il circuito finale di 23,9 Km. Gli ultimi chilometri prevedono un percorso impegnativo su strade con carreggiata ristretta ma fondo buono e molto spesso all’interno di piccoli borghi. A 6 Km dall’arrivo c’è l’ultimo passaggio a livello. I 5 Km conclusivi prevedono diverse rotatorie fino all’ultima di ampio raggio a circa 500 metri dal traguardo. Rettilineo di arriva è di 300 metri in asfalto largo 7 metri.

Dopo la tappa 17 del giro d’Italia 2018

A tappa conclusa, mancano pochissime gare all’ultima, quella più attesa. I concorrenti però dovranno procedere per gradi, affrontando la tappa 18 il giorno successivo, Giovedì 24 Maggio. Il percorso designato è Abbiategrasso- Prato Nevoso, di 196 Km, tratto lungo e complicato. La tappa 19 avrà inizio Venerdì 25 Maggio, con Venaria Reale- Bardonecchia di 184 Km. Si tratta dell’ultimo arrivo in salita della competizione. In prossimità della sfida, attesa, a Roma ogni ciclista prova a non perdersi per strada in queste tappe conclusive. Ci si attende una battaglia all’ultimo secondo, senza più passi falsi, senza più stanchezza, ma solo biciclette che sfrecciano sfiorando l’impresa.

