Mondiali Russia 2018: calendario e date delle partite in programma.

Il calendario dei Mondiali Russia 2018 è composto da 8 gironi e 32 squadre, quindi 4 squadre a girone. La competizione prenderà il via il 14 Giugno e terminerà il 15 Luglio, prevede una fase preliminare e una fase ad eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale. Quindi per ogni girone passeranno le prime 2 squadre, per un totale di 16, poi di 8, poi di 4 e infine di 2. La partita inaugurale sarà giocata dalla squadra che ospita il Mondiale, in questo caso la Russia che affronterà l’Arabia Saudita per aprire le danze.

Mondiali Russia 2018: Gruppi e squadre partecipanti

Per questa competizione, saranno 48 le partite che verranno disputate solamente nella fase a gironi, 6 per girone. Ecco le concorrenti e i rispettivi gruppi:

GRUPPO A: RUSSIA, ARABIA SAUDITA, EGITTO, URUGUAY.

GRUPPO B: PORTOGALLO, MAROCCO, SPAGNA, IRAN.

GRUPPO C: FRANCIA, AUSTRALIA, PERU’, DANIMARCA.

GRUPPO D: ARGENTINA, ISLANDA, CROAZIA, NIGERIA.

GRUPPO E: BRASILE, SVIZZERA, COSTA RICA, SERBIA.

GRUPPO F: GERMANIA, MESSICO, SVEZIA, COREA DEL SUD.

GRUPPO G: BELGIO, PANAMA, TUNISIA, INGHILTERRA.

GRUPPO H: POLONIA, SENEGAL, COLOMBIA, GIAPPONE.

Mondiali Russia 2018: date delle partite

Le partite in programma sono 64, 48 per la fase a gironi e 16 previste dagli ottavi alla finale. Le partite dei gironi si svolgeranno dal 14 al 28 Giugno. Ecco gli appuntamenti:

Gruppo A

14/06/2018: Russia – Arabia Saudita: ore 17, stadio Lužniki;

15/06/2018: Egitto – Uruguay: ore 14, stadio Central’nyj;

19/06/2018: Russia – Egitto: ore 20, Krestovsky Stadion;

20/06/2018: Uruguay – Arabia Saudita: ore 17, Rostov Arena;

25/06/2018: Uruguay – Russia: ore 16, Samara Arena;

25/06/2018: Arabia Saudita – Egitto: ore 16, Volgograd Arena;

Gruppo B

15/06/2018: Marocco – Iran: ore 20, Krestovsky Stadion;

15/06/2018: Portogallo – Spagna: ore 20, stadio Olimpico Fišt;

20/06/2018: Portogallo – Marocco: ore 14, stadio Lužniki;

20/06/2018: Iran – Spagna: ore 20, Kazan Arena;

25/06/2018: Iran – Portogallo: ore 20, Mordovia Arena;

25/06/2018: Spagna – Marocco: ore 20, Baltika Arena;

Gruppo C

16/06/2018: Francia – Australia: ore 12, Kazan Arena;

16/06/2018: Perù – Danimarca: ore 18, Mordovia Arena;

21/06/2018: Francia – Perù: ore 15, stadio Central’nyj;

21/06/2018: Danimarca – Australia: ore 15, Samara Arena;

26/06/2018: Danimarca – Francia: ore 16, stadio Lužniki;

26/06/2018: Australia – Perù: ore 16, stadio Olimpico Fišt;

Gruppo D

16/06/2018: Argentina – Islanda: ore 15, Otkrytie Arena;

16/06/2018: Croazia – Nigeria: ore 21, Baltika Arena;

21/06/2018: Argentina – Croazia: ore 20, Strelka Stadium;

22/06/2018: Nigeria – Islanda: ore 17, Volgograd Arena;

26/06/2018: Nigeria – Argentina: ore 20, Krestovsky Stadion;

26/06/2018: Islanda – Croazia: ore 20, Rostov Arena;

Gruppo E

17/06/2018: Costa Rica – Serbia: ore 14, Samara Arena;

17/06/2018: Brasile – Svizzera: ore 17, Rostov Arena;

22/06/2018: Brasile – Costa Rica: ore 20, Krestovsky Stadion;

22/06/2018: Serbia – Svizzera: ore 20, Baltika Arena;

27/06/2018: Serbia – Brasile: ore 20, Otkrytie Arena;

27/06/2018: Svizzera – Costa Rica: ore 20, Strelka Stadium;

Gruppo F

17/06/2018: Germania – Messico: ore 17, stadio Lužniki;

18/06/2018: Svezia – Corea del Sud: ore 14, Strelka Stadium;

23/06/2018: Germania – Svezia: ore 17, stadio Olimpico Fišt;

23/06/2018: Corea del Sud – Messico: ore 23, Rostov Arena;

27/06/2018: Corea del Sud – Germania: ore 16, Kazan Arena;

27/06/2018: Messico – Svezia: ore 14, stadio Central’nyj;

Gruppo G

18/06/2018: Belgio – Panama: ore 17, stadio Olimpico Fišt;

18/06/2018: Tunisia – Inghilterra: ore 20, Volgograd Arena;

23/06/2018: Belgio – Tunisia: ore 14, Otkrytie Arena;

24/06/2018: Inghilterra – Panama: ore 14, Strelka Stadium;

28/06/2018: Inghilterra – Belgio: ore 20, Baltika Arena;

28/06/2018: Panama – Tunisia: ore 20, Mordovia Arena;

Gruppo H

19/06/2018: Polonia – Senegal: ore 14, Otkrytie Arena;

19/06/2018: Colombia – Giappone: ore 17, Mordovia Arena;

24/06/2018: Giappone – Senegal: ore 17, stadio Central’nyj;

24/06/2018: Polonia – Colombia: ore 20, Kazan Arena;

28/06/2018: Giappone – Polonia: ore 16, Volgograd Arena;

28/06/2018: Senegal – Colombia: ore 16, Samara Arena;

Mondiali Russia 2018: dagli ottavi alla finale

Dopo la fase a gironi (dove si qualificheranno le prime 2), ecco le date delle ultime 16 gare dagli ottavi alla finale:

Ottavi di finale

30/06/2018: Prima girone C – Seconda girone D (A2): ore 16, Kazan Arena;

30/06/2018: Prima girone A – Seconda girone B (A1): ore 20, stadio Olimpico Fišt;

01/07/2018: Prima girone B – Seconda girone A (A3): ore 16, stadio Lužniki;

01/07/2018: Prima girone D – Seconda girone C (A4): ore 20, Strelka Stadium;

02/07/2018: Prima girone E – Seconda girone F (A5): ore 16, Samara Arena;

02/07/2018: Prima girone G – Seconda girone H (A6): ore 20, Rostov Arena;

03/07/2018: Prima girone F – Seconda girone E (A7): ore 16, Krestovsky Stadion;

03/07/2018: Prima girone H – Seconda girone G (A8): ore 20, Otkrytie Arena;

Quarti di finale

06/07/2018: Vincente A1 Vincente A2 (Q1): ore 16, Strelka Stadium;

06/07/2018: Vincente A5 Vincente A6 (Q2): ore 20, Kazan Arena;

07/07/2018: Vincente A7 Vincente A8 (Q4): ore 16, Samara Arena;

07/07/2018: Vincente A3 Vincente A4 (Q3): ore 20, stadio Olimpico Fišt;

Semifinali

10/07/2018: Vincente Q1 – Vincente Q2 (S1): ore 20, Krestovsky Stadion;

11/07/2018: Vincente Q3 – Vincente Q4 (S2): ore 20, stadio Lužniki;

Finali e podio dei Mondiali Russia 2018

La finale per il terzo e quarto posto: 14/07/2018: Perdente S1 – Perdente S2: ore 16, Krestovsky Stadion, che si terrà a San Pietroburgo.

La finale si giocherà a Mosca tra le ultime 2: 15/07/2018: Vincente S1 – Vincente S2: ore 17, stadio Lužniki.

