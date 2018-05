Giro d’Italia 2018: percorso e altimetria tappa 16. Trento-Rovereto.

Dopo il secondo, ed ultimo, giorno di sosta di tutta la competizione, il giro d’Italia 2018 riprende. Si entra nell’ultima settimana di gare, la tappa 16 avrà inizio Martedì 22 Maggio con il percorso Trento- Rovereto, cronometro individuale di 34,2 Km, composto da rettilinei e qualche percorso in città. La partenza è prevista per le ore 13:20. Sprint finale quindi per l’obiettivo vittoria.

Sedicesima tappa: percorso e altimetria

La tappa 16 è caratterizzata da un cronometro individuale con inizio e fine cittadini e percorsi abbastanza articolati e complessi e tratto centrale lungo il fiume Adige su strade quasi sempre rettilinee. Si parte dalla piazza del Duomo di Trento con alcuni tratti difficili e con ostacoli cittadini, come rotatorie e spartitraffico. A seguire lunghi tratti rettilinei con poche curve su strade larghe e ben pavimentate; presente solo qualche attraversamento cittadino più stretto.

Dopo, c’è da segnalare una breve salita seguita da un breve discesa con una curva impegnativa prima di un nuovo tratto di strade rettilinee che conducono all’arrivo. Negli ultimi chilometri, superato l’Adige, si entra nella zona abitata di Rovereto dove sono presenti diverse curve ad angolo retto con strada ristretta che si immettono nei vialoni della parte conclusiva. Il rettilineo finale è lungo 570 metri in asfalto e largo 6,5 metri.

Dopo la tappa 16 del giro d’Italia 2018

Dopo la tappa 16, si continuerà la fase forse più intensa del giro, quella che riguarda le gare conclusive dove nessuno può mollare nulla. La tappa 17 ci sarà Mercoledì 23 Maggio, con tratto Riva del Garda- Iseo (Franciacorta stage) di 155 Km. Giovedì 24 Maggio è fissata la tappa 18, Abbiategrasso- Prato Nevoso (di ben 196 Km) è il percorso previsto, lungo e duro. L’ultima tappa avrà inizio Domenica 27 Maggio e avrà luogo a Roma, dove si concluderà tutta la competizione che ha visto i ciclisti combattere, pedalare e sudare senza mai risparmiarsi.

