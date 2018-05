Governo ultime notizie: Mattarella allunga i tempi, nomi a rischio?

Sul governo ultime notizie non possono non riguardare Giuseppe Conte. Il nome del premier che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio e che è stato annunciato ufficialmente nella giornata di ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tuttavia sembra che adesso sia proprio quest’ultimo a volere un po’ di tempo in più per decidere sul da farsi. Ci sono dubbi sul programma di governo? Dopo gli alert della Ue e il rialzo dello spread tutto farebbe pensare a questo.

Ma c’è anche un’altra ombra che serpeggia sul Colle e che potrebbe essere riconducibile direttamente al nome di Giuseppe Conte. La sua inesperienza politica potrebbe far tentennare Mattarella, soprattutto di fronte alle difficili sfide che l’esecutivo ha intenzione di affrontare nei prossimi anni. Le perplessità sarebbero però anche su un altro nome. Quello di Paolo Savona, nominato da Salvini come possibile ministro dell’Economia. Ma le posizioni euroscettiche di Savona preoccupano il Colle e Bruxelles.

Governo ultime notizie: premier e nomi ministri, Mattarella perplesso?

Questa mattina Mattarella riceverà i neo-presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico (alle ore 11) ed Elisabetta Casellati (ore 12). Gli incontri saranno a scopo informativo e il Presidente ascolterà anche le loro valutazioni in merito. Ma le perplessità di Mattarella permarranno, soprattutto guardando al programma di governo. Ci sono delle priorità che Mattarella vorrà far rispettare, tra cui la stabilità economica del Paese e i rapporti con l’Europa. A destare ulteriori perplessità, infatti, ci sarebbe stato anche il nome di Paolo Savona, ovvero il possibile nuovo ministro dell’Economia. A insistere su questo punto è stato Matteo Salvini, ma il nome non convince appieno il Presidente della Repubblica. In particolar modo a causa delle sue posizioni euroscettiche e contrarie a certe politiche di Bruxelles.

Oltre a Savona c’è anche la figura di Giuseppe Conte a tenere banco. La sua inesperienza politica pesa di fronte a un programma di governo che, ancor prima dell’approvazione, ha fatto salire lo spread a oltre 180 punti. Forse Mattarella preferirebbe una figura politica più esperta. E per questo motivo avrebbe fatto riferimento all’articolo 95 della Costituzione. “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri”. Quasi un richiamo a Lega e M5S per mettere le cose in chiaro, o almeno nero su bianco. Il premier sarà il premier, se esperto meglio; ma dovrà far fede al suo incarico istituzionale, e rispettare il suo ruolo di primo ministro, senza che qualcuno dall’esecutivo tiri i fili.

Governo ultime notizie: scetticismo su Giuseppe Conte

E poi ci sono tutte le perplessità su Giuseppe Conte, rimbalzate dai media dalla sera di ieri. Subito dopo l’ufficializzazione del suo nome, l’ombra del sospetto è calata sul posto ancora vacante di Palazzo Chigi. A cominciare dalla pagina di Wikipedia, scomparsa e poi sostituita da una più breve. Nella quale peraltro non si fa più riferimento ai suoi studi all’Università di New York. Nel curriculum del docente di Diritto Privato, si leggeva infatti una specializzazione formativa alla New York University nel 2008 e nel 2009.

Peccato che una portavoce dell’Università, Michelle Tsai, abbia rivelato al New York Times che sui registri accademici non vi è alcuna traccia di Giuseppe Conte. “Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi né come studente, né come membro di facoltà”. Tuttavia risulta possibile che Conte abbia seguito un programma di 2 giorni alla New York University; in questo caso l’assenza del nome di Conte dai registri sarebbe plausibile e la sua frequenza possibile, anche se priva di testimonianze.

Sempre parlando di università e accademie, si parla anche dell’International Kultur Institut di Vienna, dove Conte si sarebbe perfezionato in Diritto. Ma andando sul sito dell’istituzione, si scopre che in realtà non si tratta di un’università straniera, bensì di una scuola di tedesco.

C’è poi la questione delle pubblicazioni. Diversi articoli e pochi libri; di alcuni volumi è anche curatore. Su Twitter è la reporter Lisa Jucca a fare luce sulle ombre di Conte, in attesa di chiarimenti. “Riassumendo su Giuseppe Conte. Nessun Master/dottorato noto, ma insegna all’Università (come?). Difficilmente un libro scritto. Solo brevi visite estive a scuole straniere. La NYU che dice di aver frequentato non lo annovera tra i registri”.

Come se non bastasse ci si è messo anche il Financial Times a commentare il nome di Conte. Titolando: “Un principiante della politica proposto come premier italiano”. E adesso riflettori puntati su Mattarella. A cui spetterà l’ultima parola.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM