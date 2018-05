Stasera in tv prima serata 23 maggio | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi tv

Andiamo a vedere cosa c’è stasera in tv sui principali canali del panorama televisivo. Nel dettaglio Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7, Real Time. Inoltre ci sono anche i canali meno seguiti: Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Di seguito il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata previsti per stasera 23 maggio:

Stasera in tv

Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Prima che la notte

23:22 – TG1 60 Secondi

23:25 – Porta a Porta

Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Quelli che… dopo il TG

21:20 – Scanzonissima

23:20 – Fan Caraoke

Rai 3:

20:40 – Un posto al sole

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:15 – THE BOURNE ULTIMATUM

21:58 – TGCOM

22:00 – METEO.IT

22:04 – THE BOURNE ULTIMATUM 2A PARTE

23:25 – I BELLISSIMI DI R4

Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRAPRENDENZA

21:26 – THE WEDDING DATE -L’AMORE HA IL SUO PREZZO – 1 PARTE

22:20 – TGCOM

22:21 – METEO.IT

22:24 – THE WEDDING DATE -L’AMORE HA IL SUO PREZZO – 2 PARTE

23:19 – MATRIX

Italia 1:

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ULTIMO GIRO

21:20 – LE IENE SHOW

00:40 – PREGIUDIZIO UNIVERSALE

La 7:

20:35 – Otto e mezzo

21:10 – Operazione sottoveste

23:25 – Mezzo professore tra i Marines

Paramount Channel:

21:10 – GOURMET DETECTIVE 4

23:00 – MR. BROOKS

Cine Sony:

21:00 – The International

23:05 – Crossing Point – I signori della droga

Iris:

21:00 – DELITTO PERFETTO

23:10 – ALFABETO

23:31 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

01:42 – CORTESIE PER GLI OSPITI

Tv 8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l”eta” – 1^TV

21:30 – Hell’s Kitchen Italia Ep.3

23:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

00:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Italia 2:

20:20 – THE BIG BANG THEORY – LA TRASMUTAZIONE DEL COINQUILINO

20:45 – THE BIG BANG THEORY – L’ANALISI DEL RIFLESSO DELLA SGUALDRINA

21:10 – THE BIG BANG THEORY – L’IPOTESI DELL’INFESTAZIONE

21:30 – AMORE, BUGIE E CALCETTO

23:50 – HIGHLIGHTS FORMULA E

La 5:

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:00 – ULTIME DALLA CASA

01:15 – GRANDE FRATELLO LIVE

Cielo:

20:20 – Affari di famiglia

20:50 – Affari di famiglia

21:20 – Terremoto 10.0

23:05 – Vite da escort – 1^TV

23:35 – Vite da escort – 1^TV

Nove:

20:30 – Boom!

21:25 – Little Big Italy – 1^TVSiviglia

22:10 – Little Big Italy – Londra

23:30 – La confessione – 1^TVRoberto D’Agostino

23:55 – La confessione – Erri De Luca

Rai 5:

21:00 – INSIEME PER NON DIMENTICARE

21:58 – IN SCENA I RAGAZZI DEL JAZZ

23:01 – VARIAZIONI SU TEMA

23:12 – FRANK SINATRA ALL OR NOTHING AT ALL

Real Time:

20:40 – Alta infedelta’Tutta un’altra storia

21:10 – Ma come ti vesti?! – 1^TV

22:10 – Ma come ti vesti?!

23:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 1^TV

