Governo ultime notizie: Razzi si candida con la Lega per ‘riaprire le case chiuse’

Antonio Razzi candidato con la Lega di Salvini. L’ex senatore di Forza Italia ha annunciato questa mattina alla radio le sue intenzioni. In vista delle elezioni politiche bis 2018 ha deciso di parlare con Berlusconi, ma quest’ultimo non risponde. Quindi la decisione importante di passare al Carroccio di Salvini. Sulla politica estera potrebbe approfittare delle sue conoscenze in Corea del Nord, afferma Razzi. Inoltre un’altro punto in comune con il leader della Lega è la riapertura delle case chiuse. Ecco le dichiarazioni.

Governo ultime notizie: Antonio Razzi si candida con Salvini

L’ex senatore ha detto: “Io sono pronto, nella vita bisogna essere sempre pronti. Ci sono tantissime possibilità che mi candidi con la Lega di Salvini. Sostengo sempre Berlusconi, ma chiedo sempre di chiamarlo e di incontrarlo, senza ricevere risposta. Per fare del bene ai cittadini posso scegliere la Lega. Salvini mi conosce molto bene, sa quanto valgo, è stato con me in Corea. La Lega potrebbe approfittare della mia amicizia con la Corea del Nord. Tra me e Salvini è scattato subito un feeling di amicizia, da quando siamo partiti insieme per la Corea” in conclusione.

Antonio Razzi è sicuro: ‘Io il Trump italiano’

Governo ultime notizie: Razzi ‘riaprire le case chiuse’

“Ieri avevo un fazzoletto verde nel taschino della giacca. Col mio vestito ci va a pennello. Mi chiedete di dire prima gli italiani? Lo dico convintamente. Prima gli italiani! Ci mancherebbe altro. Per me è sempre stato così e sarà sempre così. I tedeschi ci hanno dato degli scrocconi? Si sciacquassero la bocca prima di parlare degli italiani, si dovrebbero stare zitti, ne hanno combinate di cotte e di crude in tutto il mondo. Mio padre è stato prigioniero in Germania. Un’altra battaglia che accomuna me e Salvini è quella per la riapertura delle case chiuse. Io e Salvini la faremo insieme, per il bene del Paese, per il bene di tutti”.

