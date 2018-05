Sondaggi politici Ipsos: Cottarelli non piace al 42% degli italiani

Ancora un nulla di fatto. Il premier incaricato Carlo Cottarelli ha chiesto al Quirinale più tempo per concludere la lista dei ministri. “Serve un approfondimento, ma non ci vorrà molto” ha fatto sapere uscendo dalla Camera dei Deputati. Il suo rischia di essere un governo balneare che porti le forze politiche al voto subito dopo l’estate se non prima. Quasi tutti partiti, con esclusione del Pd, hanno annunciato che non voteranno la fiducia all’esecutivo neutro voluto dalla presidenza della Repubblica dopo il naufragio del tentativo giallo verde.

Un no che rispecchia anche il sentiment della maggior parte degli italiani. Secondo un sondaggio Ipsos andato in onda a Di Martedì, il 42% di essi boccia la scelta dell’ex commissario alla spending review come presidente del Consiglio. La maggioranza chiede di tornare al voto al più presto. Il 49% vuole che le elezioni si tengano “massimo entro la fine dell’estate”. Il 39% invece “dopo l’approvazione della manovra” quindi nel prossimo inverno.

Sondaggi politici Ipsos: si torna al voto? Il dilemma della Lega

Le forze politiche, con Lega e Movimento 5 Stelle in testa, sono già pronte a scaldare i motori per una nuova campagna elettorale. Gli schieramenti potrebbero però non essere gli stessi del 4 marzo. Di Maio e Salvini stanno ragionando se correre assieme oppure no. Il leader della Lega ha lasciato la porta mezza aperta e anche gli italiani si mostrano divisi: Secondo Ipsos, il 35% degli intervistati preferirebbe un Carroccio alleato con Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre il 33% non disdegnerebbe un’intesa con il M5S.

Sondaggi politici Ipsos: il gradimento dei leader

Nella consueta classifica di gradimento dei leader stilata da Ipsos, Paolo Gentiloni continua a mantenere la vetta con il 46%. D’altronde il suo governo è stato l’unico, tra quelli recenti, ad aver avuto un tasso di gradimento maggiore alla fine del mandato che all’inizio (49%). Tornando ai politici, ad occupare la seconda piazza è Matteo Salvini con il 37% seguito da Luigi Di Maio con il 33%. Giorgia Meloni è al quarto posto con il 21% mentre Berlusconi, Martina, Renzi e Grasso sono nelle retrovie.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

