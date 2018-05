Sondaggi politici Eumetra: finita la luna di miele tra gli italiani e il Colle

La luna di miele tra il Colle e il resto del Paese sembra essersi interrotta. A sostenerlo è un sondaggio Eumetra pubblicato sul Giornale. Secondo la rilevazione, il 59% degli italiani boccia senza appelli l’operato del presidente della Repubblica che è andato allo scontro con i diarchi Di Maio e Salvini.

E sono proprio gli elettorati di Cinque Stelle e Lega i più duri nei confronti di Mattarella. L’85% dei votanti pentastellati esprime una valutazione negativa sulla sua condotta. Quota simile anche in casa Lega (86%). Segno che qualcosa si è rotto. Giudizi negativi sul capo dello Stato arrivano anche dalla maggioranza degli elettorati di centrodestra. In Forza Italia sono il 54% mentre in Fratelli d’Italia raggiungono il 59%.

Diversa invece l’opinione che si respira dalle parti del centrosinistra. L’elettorato Pd si schiera dalla parte del capo dello Stato con l’86% che ne apprezza l’operato. Non è un caso infatti che proprio dai dem arrivi la richiesta di difendere Mattarella e le istituzioni con la costituzione di un Fronte Repubblicano da contrapporre al Fronte Populista di Lega e M5S.

La confusione regna quindi sovrana. Il quadro politico continua a cambiare ogni giorno sulla spinta dell’innalzamento dello spread e dell’agitazione dei mercati. E così anche il premier incaricato Cottarelli potrebbe rinunciare e lasciare il campo di nuovo ai partiti. Si tratta di un’indiscrezione dell’ultima ora, frutto della presa di coscienza da parte di Di Maio e Salvini che andare allo scontro e a nuove elezioni potrebbe costare caro agli italiani. Le opzioni sul campo sono molteplici, da un ritorno di Conte, senza Savona, ad un incarico pieno a Salvini con Giorgetti all’Economia.

Il capo dei Cinque Stelle ha ritirato la richiesta di impeachment nei confronti di Mattarella e sembra essere tornato a più miti consigli. Si aspetta la risposta di Salvini. L’obiettivo è anche ricucire con il Quirinale e ricomporre una frattura che fa male al Paese.

