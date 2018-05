Pensioni ultime notizie: abolizione riforma, Fornero ‘Salvini squadrista’.

Sul fronte pensioni ultime notizie riportano le parole di Elsa Fornero rilasciate a Radio Capital. Parole dure contro Matteo Salvini, accusato di essere uno squadrista. Fino al day after del contratto di governo, le parole chiave del possibile governo giallo-verde erano reddito di cittadinanza, flat tax e controriforma delle pensioni. Misure che facevano parlare più per le coperture necessarie ma mancanti che per i loro principi. La stessa Fornero è stata attaccata duramente dalla Lega e in particolare da Salvini. Ed è per questo motivo che l’ex ministro del Lavoro ha affermato di non rispettare il leader leghista.

Pensioni ultime notizie: cosa ha detto la Fornero sull’Europa

Tra i temi preponderanti ne è emerso un altro che inizialmente nessuno avrebbe sospettato, seppure ci fossero i presupposti. La possibile uscita dall’euro, proposta contenuta (per sbaglio?) nella prima bozza. A questo è seguita la nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia; ma Mattarella ha preferito rovesciare le carte in tavola pur di non dare il Mef a un euroscettico. La Fornero, di ritorno da un convegno a Berlino, ha raccolto anche gli umori dei tedeschi. “Cosa succede in Italia? Questo mi hanno chiesto, con aria preoccupata”.

Elsa Fornero ha registrato disorientamento all’estero, soprattutto per quanto riguarda il tema dell’Europa. “Spero che si capisca come uscire dall’euro significhi cancellare il futuro dei nostri giovani. Loro si sentono europei, non considerano i confini nazionali come un limite ai loro piani di vita”. Tuttavia parole di biasimo anche per il commissario Ue Gunther Oettinger, che aveva usato parole spiacevoli per rimproverare il voto degli italiani. “A mio avviso ha utilizzato un’espressione molto infelice”, ha commentato la Fornero. “Come tutti i politici, avrebbe dovuto contare fino a 10 prima di parlare”.

Pensioni ultime notizie: Fornero attacca Salvini

Poi l’attacco diretto a Salvini. Elsa Fornero ha affermato che non lo perdonerà mai, anche se dovesse diventare premier. “Rispetterò solo l’istituzione, non la persona”. Che più che “fascista” ha preferito usare un’altra qualificazione. “Il termine più adatto è squadrista”. Poi l’attacco contro la Lega e i suoi esponenti. “Sono stati loro a montare quasi tutte le campagne di odio. Un partito politico che si ispira a Marine Le Pen sbaglia proprio i presupposti”.

Più tardi è arrivata anche la risposta di Matteo Salvini. “Non vedo l’ora di cominciare a smontare pezzetto per pezzetto quell’infamia che è la Legge Fornero. E che ha rovinato milioni di italiani”. Quindi prende il cellulare e ritrova l’intervento dell’ex ministro del Lavoro, citando un virgolettato. “Elsa Fornero: ‘Salvini è uno squadrista, non avrà mai il mio rispetto’. A me è venuto da dire: e chi se ne frega? Stanotte penso che dormirò lo stesso”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM