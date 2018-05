Sondaggi elettorali TP: Centrodestra oltre il 40%, M5S in calo

Oltre ad approfondire l’opinione degli italiani sugli ultimi sviluppi dell’attuale crisi istituzionale, Termometro Politico ha anche aggiornato la propria rilevazione delle intenzioni di voto. In testa ai partiti italiani, c’è ancora il Movimento 5 Stelle; infatti, se si votasse oggi, i pentastellati raggiungerebbero quota 32,2%. Un risultato che appare in linea con quello delle ultime politiche: dunque, poco sembra essere cambiato in questi 90 giorni di serrate trattative in chiave maggioranza per la formazione di Luigi Di Maio.

Il secondo posto sul podio dei partiti è occupato in pianta stabile dalla Lega; infatti, la forza di quest’ultima oggi viene stimata nella misura del 26,7%. Il Carroccio sta scalando posizioni su posizioni nello scacchiere politico nazionale: un chiaro segnale di approvazione da parte degli elettori per la strategia messa in campo dal 4 marzo in poi. Tra l’altro, il partito di Salvini domina ormai il campo del centrodestra, considerando il 9,9% di Forza Italia e il 3,1% di Fratelli D’Italia. Il ticket Salvini, Berlusconi e Meloni in questo momento potrebbe attestarsi poco sotto il 40%; aggiungendo anche gli alleati minori supererebbe tale percentuale.

Sempre stando all’ultima rilevazione elaborata da TP, pare tutto sommato tenere il Partito Democratico nonostante le gravi fratture interne. In questo momento, i Dem sembrano in grado di raggiungere il 19% dei consensi; un dato in lieve crescita rispetto a quello incassato 90 giorni fa. Da segnalare che, almeno in parte, tale percentuale potrebbe essere determinata dallo spostamento verso il Pd degli elettori degli altri partiti d’area. Così si può ipotizzare guardando al calo che, secondo i calcoli di TP, stanno subendo tutte le altre forze di centrosinistra rispetto all’ultima tornata.

Nota informativa:

Sondaggio realizzato da Termometro Politico su un campione di 6000 interviste realizzate tramite metodo CAWI in data 29 maggio

