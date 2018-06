Sondaggi elettorali Index: Movimento 5 Stelle sotto il 30%

L’accelerazione impressa da Di Maio affinchè si tornasse al tavolo delle trattative con il Quirinale per dar vita finalmente ad un governo, è figlia anche delle preoccupazioni dei Cinque Stelle su un possibile ritorno alle urne in estate.

Tutti i sondaggi infatti hanno evidenziato il calo di appeal dei pentastellati tra i cittadini. Nel consueto appuntamento con Piazza Pulita, Index Research dà il Movimento ancora in caduta tanto da scendere sotto quota 30% al 29. I grillini sono gli unici a pagare in termini elettorali le continue giravolte politiche e lo stallo governativo che si è protratto e concluso solo ieri.

Al contrario, la Lega continua ad incrementare il proprio bottino di voti ai danni dei suoi alleati di centrodestra. Il Carroccio, rispetto ad una settimana fa, guadagna altri quattro punti percentuali salendo al 26,5%. Forza Italia invece crolla al 10,1% perdendo il 3,1%. Male anche Fratelli d’Italia che scende al 3,1% lasciando a casa lo 0,7% mentre Noi con l’Italia è prossima all’estinzione (0,3%). Non ci vuole un genio in matematica per capire come i voti persi da Berlusconi e Meloni stiano andando ad ingrossare le fila della Lega di Salvini.

Nel centrosinistra dove si discute e ci si divide su ipotetici fronti repubblicani, il Partito Democratico torna a vedere il segno più. In una settimana i dem salgono al 19,2% (+0,4%) miglior performance dal 4 di marzo. I suoi alleati (Più Europa, Civica Popolare, Insieme) perdono complessivamente lo 0,1 scendendo al 3%. Si fa drammatica invece la situazione per Liberi e Uguali. Il partito guidato da Grasso, se si votasse oggi, prenderebbe appena l’1,9%.

