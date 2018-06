Sondaggi elettorali del Termometro, i flussi di voto tra i partiti

Tra il 4 marzo e oggi molto è accaduto. Il Movimento 5 Stelle ha abbandonato l’isolamento alleandosi alla Lega per governare, nel centrodestra vi è una frattura tra Lega e Forza Italia. E questo non poteva che influenzare le intenzioni di voto.

Ma chi si sta muovendo da un partito all’altro?

Il Termometro Politico ha trovato alcuni flussi particolarmente importanti.

Il partito che più perde voti è Forza Italia. Solo il 43,9% dei suoi elettori lo voterebbero di nuovo. Ben il 37,7% ora passerebbe alla Lega, mentre il 5,9% al Movimento 5 Stelle. C’è poi un 4,8% che passerebbe al PD e un 3% con FdI.

Solo il 3,6% è indeciso o si asterrebbe.

Non si rileva la stessa frammentazione nell’altro perdente di questa elezione, il PD. Il 78,1% dei suoi elettori riconfermerebbe il voto. Del resto il 4 marzo già si era ai livelli minimi di consenso per i democratici.

Un 7% comunque considererebbe un passaggio al M5S, un 5,7% addirittura alla Lega, e il 5,2% è indeciso.

Sondaggi elettorali, leghisti più fedeli dei grillini al proprio partito

Alta fedeltà tra gli elettori leghisti. Il 91,8% confermerebbe il proprio voto. Solo il 2,5% voterebbe Forza Italia o Fratelli d’Italia. E il 2% il M5S. Pochissimi, l’1,3%, il PD.

Oggi la Lega prenderebbe molti più voti rispetto al 4 marzo, ed ecco che nei flussi in arrivo il peso dei leghisti della prima ora si diluisce. Solo il 63,3% degli attuali elettori di Salvini proverrebbe da costoro. Il 10% sarebbe costituito da ex grillini, il 7,3% da ex forzisti e il 5,8% da elettori di Giordia Meloni. Ci sarebbe anche un 4,3% di democratici.

Il Movimento 5 Stelle invece vede un tasso di conferma inferiore, del 80,8%. Principalmente perchè ci sarebbe un 10,3% che si sposterebbe sulla Lega. Solo il 3% andrebbe verso il PD o l’astensione.

E oggi l’83,9% dell’elettorato grillini verrebbe proprio da elettori del M5S, mentre un 5,7% sarebbe costituito da ex democratici, e un 2,5% da ex di Liberi e Uguali. E un 3% da astenuti e indecisi

Sono stati sondati 6 mila soggetti con metodologi.a CAWI

