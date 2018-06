Sondaggi politici Emg: revisione Jobs Act e flat tax tra le priorità indicate dagli italiani

“Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. E poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie”. La flat tax, uno dei cavalli di battaglia del centrodestra nell’ultima campagna elettorale, potrebbe slittare nel cronoprogramma di governo. Ad annunciarlo ieri ad Agorà è stato Alberto Bagnai, parlamentare ed economista della Lega. Bagnai è poi stato smentito dal suo collega di partito, Armando Siri, che in un’intervista al Corriere della Sera ha annunciato che “già nel 2019 si vedrà la prima flat tax. Anche per le famiglie”. Il perchè è presto detto.

Secondo un sondaggio Emg per Cartabianca, la “tassa piatta” è, insieme alla revisione del Jobs Act, una delle priorità per gli italiani. Il 25,2% degli intervistati infatti la indica come la prima cosa che dovrà fare il governo una volta ottenuta la fiducia delle Camere. Riformulazione del Jobs Act (27%), superamento o cancellazione della legge Fornero (16,5%) regolamentazione dei flussi dell’immigrazione (14,5%) e reddito di cittadinanza (10,8%) sono le altre priorità indicate dai cittadini.

Agli italiani è stato chiesto anche un giudizio sul governo Conte che venerdì ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica e oggi è atteso alla prova della fiducia al Senato. Prevalgono i feedback positivi (40,6%) rispetto a quelli negativi (32,7%) ma siamo lontani da un plebiscito come qualcuno forse si aspettava.

Sulla durata sono invece in pochi a scommettere che il governo giallo verde completerà la legislatura (8,2%). Per il 30,6% l’esecutivo rimarrà in carica per massimo un anno, il 24,5% gli dà solo due mesi mentre il 18,4% due anni.

Sondaggi politici Emg: nota metodologica

