Governo ultime notizie | Voto di fiducia al Senato | Diretta.

Sul fronte governo ultime notizie parlano della classica procedura che porterà al voto di fiducia prima al Senato e poi alla Camera. Oggi, martedì 5 giugno 2018, toccherà proprio a Palazzo Madama esprimersi. Qual è il programma della giornata? Si comincerà alle ore 12, quando il neopresidente del Consiglio Giuseppe Conte proferirà il proprio discorso. Quindi, vero le 13, Conte si recherà a Montecitorio dove andrà a depositare gli atti del testo del suo discorso. Il ritorno a Palazzo Madama è previsto per le 14.30, ora in cui avrà inizio la discussione parlamentare. Infine si arriverà verso le 19.30, con l’atteso voto di fiducia. Sarà l’esordio per il governo gialloverde, il nastro di partenza da tagliare per poi poter partire con il programma di governo. Non prima però di aver incassato la fiducia alla Camera, prevista per domani pomeriggio, mercoledì 7 giugno.

Governo ultime notizie: Conte al Senato per la fiducia

Stando alle ultime notizie, il discorso di Giuseppe Conte non dovrebbe riservare grosse sorprese. Bensì contenere i principali punti cardine del contratto di governo. Si dovrebbe così puntare sui temi chiave del testo firmato dall’esecutivo, tra cui la flat tax, il reddito di cittadinanza, le pensioni; ma anche la ricentralizzazione dell’Italia nella scena europea e mondiale.

Ieri su Instagram, il premier Conte ha postato una foto di se stesso mentre scriveva al PC. “Al lavoro fino a tarda sera sul discorso delle Camere. Domani sarà un giorno importante in cui il Parlamento sarà chiamato a dare la fiducia al #governodelcambiamento. Potete seguire la diretta streaming sulla mia pagina Facebook. A domani!”.

Ottenuta la fiducia al Senato e alla Camera, Conte volerà in Canada dove presenzierà al G7, il suo primo appuntamento internazionale da premier italiano. Il primo livello da superare per rimettere il Paese al centro della sfera internazionale.

Governo ultime notizie: fiducia al Senato, i numeri

Non ci saranno grandi sorprese a Palazzo Madama questa sera, visto che la fiducia è certa. Movimento 5 Stelle e Lega raggiungono da soli la maggioranza con 6 voti in più rispetto alla soglia; quindi a 167 voti, numero che potrebbe ampliarsi con la fiducia da parte di 2 ex M5S e due esponenti del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Sfiducia da parte di Partito Democratico e Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia ha già annunciato l’astensione (che non varrà come voto contrario). Ancora incertezza su cosa farà il Gruppo delle autonomie.

