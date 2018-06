Sondaggi politici Ipsos: “pace fiscale” promossa da 49% degli italiani

Ieri il governo Conte ha incassato la fiducia del Senato con 171 sì, 117 i no e 25 astenuti. Il premier ha presentato all’Aula i punti programmatici contenuti nel contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle. Apertura alla Russia, stop all’immigrazione clandestina, riduzione dei termini di prescrizione, via libera a reddito di cittadinanza, flat tax e pace fiscale. Un elenco di promesse per non scontentare i diarchi dell’esecutivo giallo verde, Salvini e Di Maio, che infatti sedevano a fianco del professor Conte. Ma cosa pensano gli italiani di tutte queste misure? Vengono considerate utili oppure no?

A chieder loro un’opinione ci ha pensato l’istituto Ipsos che ha poi reso noti i risultati nel consueto appuntamento settimanale con Di Martedì, il talk politico condotto su La7 da Giovanni Floris. Partiamo dalla flat tax. Sulla tassa piatta promossa in campagna elettorale dal centrodestra e portata nel contratto di governo dalla Lega, i pareri divergono. La maggioranza relativa degli italiani (37%) è convinta che con la flat tax prevista si pagherà tutto come prima. Nessun cambiamento quindi. Il 25% invece ritiene che con questa misura il guadagno ci sarebbe ma c’è anche un 10% che ha paura di rimetterci.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il 45% degli interpellati lo boccia considerandolo una mera forma di assistenzialismo. Il 38% invece lo promuove ritenendolo un sostegno a chi è in difficoltà.

La “pace fiscale” evocata da Conte nel suo discorso al Senato, piace invece al 49% degli italiani perchè “aiuterebbe chi è in difficoltà”. Per il 22% questa misura “favorirebbe gli evasori”. La pace fiscale, assicura Salvini, sarà uno dei primi provvedimenti del nuovo governo: “Il primo intervento da realizzare è la pace fiscale: la chiusura delle liti tra Equitalia e gli italiani, che ti porta in cassa soldi e permette di far tornare a vivere, lavorare e pagare le tasse troppi italiani che sono ostaggio. Il secondo intervento realizzabile sin da subito è sulle imprese. E dall’anno prossimo si interviene sulle famiglie”.

