Sondaggi politici Demopolis: in Sicilia torna a crescere la fiducia nelle istituzioni

Torna a crescere la fiducia nelle istituzioni in Sicilia. A sostenerlo è un sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis per il quotidiano La Sicilia, secondo cui l’indice in questione è salito al 15% dal 12% dell’anno scorso. Si tratta di un piccolo recupero ma significativo visto che dal 2006 la fiducia nelle istituzioni dell’isola è sempre andata calando (12 anni fa era al 33%).

E i meriti in questo caso vanno alla giunta guidata da Nello Musumeci, in carica ormai da sei mesi. E’ proprio il governatore infatti ad ottenere tra i siciliani la fiducia più alta. Ma non basta. Demopolis evidenzia come, ” stiano crescendo, dopo 6 mesi, le attese dei cittadini che vorrebbero un’accelerazione da parte del nuovo Governo Regionale per dare una risposta alle troppe, immutate emergenze nell’Isola”.

Ma quali sono le priorità dei cittadini siciliani in questo momento? L’83% chiede interventi per l’economia e l’occupazione; il 71% vuole efficienza nella sanità pubblica; il 68% pone l’accento su trasporti, viabilità e infrastrutture, il 62% invoca una migliore gestione dei rifiuti. Infine il 60% ritiene sia necessario rivedere l’utilizzo dei fondi Ue per lo sviluppo.

Sondaggi politici Demopolis: la gestione dei fondi Ue

Ed è proprio su quest’ultima priorità che i siciliani chiedono un cambio di rotta al governo. “Sei siciliani su dieci – afferma il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – chiedono al Presidente Musumeci una autentica svolta nella capacità di programmazione e gestione dei fondi europei. Un segno concreto di innovazione rispetto al quinquennio del suo predecessore. Significativa è la percezione rilevata nell’Isola. L’80% dei cittadini è convinto che negli ultimi 20 anni i fondi strutturali, per come sono stati gestiti, abbiano inciso poco o niente sullo sviluppo e sulle occasioni di lavoro in Sicilia”.

Infine chiudiamo con la classifica di notorietà dei componenti della giunta siciliana. Nello Musumeci, come era facile immaginare, conquista il primo posto con il 93%. Secondo, dietro di lui, Gaetano Armao (57%) e Roberto Lagalla (56%), i due assessori che, secondo il sondaggio dell’Istituto Demopolis, risultano oggi più noti ai siciliani.

Sondaggi politici Demopolis: nota metodologica

Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Data realizzazione sondaggio: dal 28 al 30 maggio. La rilevazione è stata effettuata su un campione regionale stratificato di 1.000 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione maggiorenne residente in Sicilia.

